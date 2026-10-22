強颱薔琵逼近 陳其邁：是否放颱風假依最後氣象資料判斷

颱風薔琵逼近，預估高雄可能出現8級以上陣風。被問及明天高雄是否會放颱風假，市長陳其邁今天表示，將根據中央氣象署資料做最後判斷，目前看來對北部影響較大。

陳其邁上午出席捷運小港林園線動土典禮，被問及明天是否會放颱風假；陳其邁回應，目前颱風路徑偏北，將根據氣象資料做最後判斷，目前看來風力對北部影響較大，高雄應是山區會有降雨，市府會密切注意。

陳其邁提醒，市府將做好相關防颱準備，包括抽水機、滯洪池，以及移動式抽水機等，希望市民朋友在颱風靠近台灣時盡量少去海邊、山區。

高雄市捷運工程局昨天透過新聞稿表示，20日起針對捷運黃線、岡山路竹延伸線、小港林園線等施工中工區，全面盤點各標案重點區域，強化交通維持設置、工程圍籬等隔離設施的安全防護與防汛整備，並要求統包商先行完成防颱預防作業。

捷運局表示，各捷運工地督導人員已全體動員，採取「分區同步、多管齊下」方式，針對捷運各標案、機廠及全線捷運工區展開徹底巡檢，從排水、用電、圍籬、機具到周邊道路安全逐項檢核，守護工程現場與鄰近市民安全。

此外，輕軌全線雨豆樹、小葉欖仁樹木，均已完成防颱支撐加固，每一株行道樹都維持良好，在颱風來臨前也增設11套樹木傾斜儀，並讓輕軌行控中心24小時掌握樹木動態。高雄捷運公司已備妥大鋼牙、抓斗車、山貓、吊卡車等各項搶修機具，守護市民生命財產及公共運輸安全。