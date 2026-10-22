快訊

台股開高走低收最低、下挫846點跌破季線 台積電收低35元

張榮發基金會討10億！突加告張國煒7人 曝兒女已獲700億不用錦上添花

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

聽新聞
0:00 / 0:00

強颱薔琵逼近 陳其邁：是否放颱風假依最後氣象資料判斷

中央社／ 高雄22日電
颱風薔琵接近，恐影響週末假期，高雄市長陳其邁表示，到時候還是要看中央氣象署的氣象資料及整體颱風狀況來做判斷。中央社
颱風薔琵接近，恐影響週末假期，高雄市長陳其邁表示，到時候還是要看中央氣象署的氣象資料及整體颱風狀況來做判斷。中央社

颱風薔琵逼近，預估高雄可能出現8級以上陣風。被問及明天高雄是否會放颱風假，市長陳其邁今天表示，將根據中央氣象署資料做最後判斷，目前看來對北部影響較大。

陳其邁上午出席捷運小港林園線動土典禮，被問及明天是否會放颱風假；陳其邁回應，目前颱風路徑偏北，將根據氣象資料做最後判斷，目前看來風力對北部影響較大，高雄應是山區會有降雨，市府會密切注意。

陳其邁提醒，市府將做好相關防颱準備，包括抽水機、滯洪池，以及移動式抽水機等，希望市民朋友在颱風靠近台灣時盡量少去海邊、山區。

高雄市捷運工程局昨天透過新聞稿表示，20日起針對捷運黃線、岡山路竹延伸線、小港林園線等施工中工區，全面盤點各標案重點區域，強化交通維持設置、工程圍籬等隔離設施的安全防護與防汛整備，並要求統包商先行完成防颱預防作業。

捷運局表示，各捷運工地督導人員已全體動員，採取「分區同步、多管齊下」方式，針對捷運各標案、機廠及全線捷運工區展開徹底巡檢，從排水、用電、圍籬、機具到周邊道路安全逐項檢核，守護工程現場與鄰近市民安全。

此外，輕軌全線雨豆樹、小葉欖仁樹木，均已完成防颱支撐加固，每一株行道樹都維持良好，在颱風來臨前也增設11套樹木傾斜儀，並讓輕軌行控中心24小時掌握樹木動態。高雄捷運公司已備妥大鋼牙、抓斗車、山貓、吊卡車等各項搶修機具，守護市民生命財產及公共運輸安全。

薔琵颱風 陳其邁 颱風假 颱風 氣象署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵颱風襲台張善政令全面整備防颱 萬聖城今評估是否停展

薔琵颱風進逼 水利署加強警戒「這些降雨熱區」

竹縣明天放颱風假？縣府今晚8點宣布 多項活動延期或取消

薔琵颱風來襲 明天是否放颱風假？北市今晚8時宣布

相關新聞

強颱薔琵來勢洶洶！最新風雨預測曝 17縣市達颱風假標準

強颱薔琵即將侵襲台灣，中央氣象署已經發布薔琵颱風海上陸上颱風警報，中央氣象署評估，全台、馬祖、澎湖未來都有機會進入暴風圈壟罩的範圍之內。是否達到停班停課標準，根據中央氣象署下午1時的風雨預測，17縣市達標。

1張圖看薔琵全台風雨時程「不排除登陸」粉專：極可能在宜蘭或北海岸

秋颱薔琵來勢洶洶，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，由於薔琵預計是具威力的大型颱風，加上會有東北季風加成風雨，全台各地，這次都會有一定的感受。

強颱薔琵逼近中5縣市大雨特報 恐一路下到明天

中央氣象署下午14時針對北北基等5縣市發布大雨特報，恐一路下到明天。

薔琵颱風來襲 大雪山、八仙山國家森林遊樂區明預警性休園

中央氣象署昨天發布薔琵颱風海上颱風警報，預測明天最接近台灣，中部山區有局部大雨或豪雨的機率，考量山區天候與行車安全，林業及自然保育署台中分署所轄大雪山及八仙山國家森林遊樂區將於明天預警性休園，另台中分署所轄谷關七雄、鳶嘴捎來、橫嶺山、德芙蘭等13條自然步道亦於明天起封閉。

影／薔琵颱風未到樹先倒...台中西屯福星路口路樹倒塌

薔琵颱風逐漸逼近，風雨還沒正式來襲，台中已先傳出路樹倒塌。西屯區福星路與烈美街口今日中午一棵路樹受強陣風吹襲倒下，橫阻路口，所幸未造成人員傷亡及財物損失。台中市警察局第六分局西屯所員警到場後，合力將路樹移到路旁，迅速恢復通行，並提醒民眾颱風期間外出務必留意天候及路況。

北市18時疏散門及越堤坡道「只出不進」22時拖吊堤外停車場車輛

薔琵颱風逐漸接近，風雨最為猛烈的階段，預計落在23日至24日，北市今天18時起，全市疏散門及越堤坡道只出不進管制，內1、內2、基11及基11-1維持通行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。