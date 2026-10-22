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強颱薔琵逼近！卓榮泰視察中央應變中心 指示全面超前部署落實防颱防汛

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
強颱薔琵逼近，行政院長卓榮泰今視察中央災害應變中心，他指示全面超前部署落實防颱防汛。記者胡經周／攝影
強颱薔琵逼近，行政院長卓榮泰今視察中央災害應變中心，他指示全面超前部署落實防颱防汛。記者胡經周／攝影

因應薔琵颱風來襲，行政院長卓榮泰今天上午前往中央災害應變中心視察，聽取相關部會簡報並進行防颱工作指示。卓強調，總統高度關切颱風最新動態，指示行政團隊務必於第一時間掌各項情資。中央與地方政府應保持密切溝通，全面進入最高警戒狀態，落實超前部署，全力確保國人生命財產安全。

卓榮泰表示，薔琵颱風預計帶來豪雨等級以上的降雨，北部及宜蘭山區總雨量上看900毫米，中部山區亦上看400毫米，同時伴隨強風與長浪發生。各地方政府應依據風雨預報與危害風險，提前升級災害應變中心，落實防汛與各項應變作為。

卓與北部及東部各縣市政府視訊後，針對重點防颱措施，他裁示，精準掌握氣象情資，氣象署應持續密切監測颱風動態，及時將最新、最精準的資訊提供給中央與地方應變中心，為防災爭取黃金應變時間。

他說，交通疏運與活動彈性調整，針對連續假期期間的交通需求，交通部應預先規劃替代疏運方案；內政部、文化部等部會應督導各大型戶外活動主辦單位，評估天氣風險，適時辦理延期或取消，並落實退費等後續保障權益措施。

針對高風險山區與土石流警戒，他要求農業部及相關部會需針對易成孤島之山區部落、堰塞湖與土石流高風險區域進行持續監控。若有必要，應即時發布預警，並啟動預防性疏散撤離作業。

卓也呼籲民眾提高警覺，希望國人於颱風期間避免前往海邊觀浪、釣魚或進行山域活動；國家公園與各風景區將視狀況實施入山及管制措施。最後他感謝所有第一線防救災人員的辛勞，並特別提醒在執行勤務時務必以自身安全為優先考量，行政團隊將持續努力，將本次颱風可能帶來的災損降至最低。

中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳今表示，中央災害應變中心已正式在上午11時30分提升為一級開設。研判颱風暴風圈恐籠罩全台，預估今晚至24日清晨影響最為顯著，各功能分組及地方政府務必提高警覺，全力落實防颱應變措施。

劉世芳特別提出幾項重點裁示，首先，她針對東北角與沿海強風巨浪，交通部及海巡署等單位應儘速通知各類船隻做好防風避浪管制，並透過CBS發布強風巨浪預警；搜救與警政單位須加強警戒區巡查與勸離，嚴防意外發生。此外，針對易淹水、土石流及原鄉孤島高風險區，應與地方保持密切聯繫，督導各縣市盡量於今日白天前完成預防性疏散撤離作業，避免夜間風雨加劇增加撤離危險。

針對適逢連假期間的戶外活動，劉世芳要相關單位及地方政府盡速評估大型演唱會、造勢等活動之延期或停辦；交通部亦需做好退換票與疏運規劃，並即時更新景點步道封閉訊息。地方政府如基隆、新北及桃園等，亦應加強路樹、看板、工地與光電設施之加固，隨時評估應變中心提升層級，全力將災損降至最低。

強颱薔琵逼近，行政院長卓榮泰今視察中央災害應變中心並與北部及東部各縣市政府視訊，他指示全面超前部署落實防颱防汛。記者胡經周／攝影
強颱薔琵逼近，行政院長卓榮泰今視察中央災害應變中心並與北部及東部各縣市政府視訊，他指示全面超前部署落實防颱防汛。記者胡經周／攝影

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