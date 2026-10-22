強颱薔琵逼近！卓榮泰視察中央應變中心 指示全面超前部署落實防颱防汛

因應薔琵颱風來襲，行政院長卓榮泰今天上午前往中央災害應變中心視察，聽取相關部會簡報並進行防颱工作指示。卓強調，總統高度關切颱風最新動態，指示行政團隊務必於第一時間掌各項情資。中央與地方政府應保持密切溝通，全面進入最高警戒狀態，落實超前部署，全力確保國人生命財產安全。

卓榮泰表示，薔琵颱風預計帶來豪雨等級以上的降雨，北部及宜蘭山區總雨量上看900毫米，中部山區亦上看400毫米，同時伴隨強風與長浪發生。各地方政府應依據風雨預報與危害風險，提前升級災害應變中心，落實防汛與各項應變作為。

卓與北部及東部各縣市政府視訊後，針對重點防颱措施，他裁示，精準掌握氣象情資，氣象署應持續密切監測颱風動態，及時將最新、最精準的資訊提供給中央與地方應變中心，為防災爭取黃金應變時間。

他說，交通疏運與活動彈性調整，針對連續假期期間的交通需求，交通部應預先規劃替代疏運方案；內政部、文化部等部會應督導各大型戶外活動主辦單位，評估天氣風險，適時辦理延期或取消，並落實退費等後續保障權益措施。

針對高風險山區與土石流警戒，他要求農業部及相關部會需針對易成孤島之山區部落、堰塞湖與土石流高風險區域進行持續監控。若有必要，應即時發布預警，並啟動預防性疏散撤離作業。

卓也呼籲民眾提高警覺，希望國人於颱風期間避免前往海邊觀浪、釣魚或進行山域活動；國家公園與各風景區將視狀況實施入山及管制措施。最後他感謝所有第一線防救災人員的辛勞，並特別提醒在執行勤務時務必以自身安全為優先考量，行政團隊將持續努力，將本次颱風可能帶來的災損降至最低。

中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳今表示，中央災害應變中心已正式在上午11時30分提升為一級開設。研判颱風暴風圈恐籠罩全台，預估今晚至24日清晨影響最為顯著，各功能分組及地方政府務必提高警覺，全力落實防颱應變措施。

劉世芳特別提出幾項重點裁示，首先，她針對東北角與沿海強風巨浪，交通部及海巡署等單位應儘速通知各類船隻做好防風避浪管制，並透過CBS發布強風巨浪預警；搜救與警政單位須加強警戒區巡查與勸離，嚴防意外發生。此外，針對易淹水、土石流及原鄉孤島高風險區，應與地方保持密切聯繫，督導各縣市盡量於今日白天前完成預防性疏散撤離作業，避免夜間風雨加劇增加撤離危險。

針對適逢連假期間的戶外活動，劉世芳要相關單位及地方政府盡速評估大型演唱會、造勢等活動之延期或停辦；交通部亦需做好退換票與疏運規劃，並即時更新景點步道封閉訊息。地方政府如基隆、新北及桃園等，亦應加強路樹、看板、工地與光電設施之加固，隨時評估應變中心提升層級，全力將災損降至最低。