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薔琵恐意外登陸？ 粉專示警不排除地形勾一下就拉進來打轉
薔琵颱風持續逼近，中央氣象署已經發布海上陸上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，颱風中心預測更貼近陸地了，氣象署的誤差範圍已經鎖在宜蘭陸地至與那國島之間。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，近距離成這樣，已經是到要嚴密監控台灣地形，會不會干擾颱風路徑的程度了，歷史上，很多颱風原本往北走的好好的，結果被地形勾了一下，就拉進來打轉，甚至意外登陸。「這並不是每次都會發生，但一旦發生就很要命」。
颱風影響最劇烈時間，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，是明天至周六上半天，下半天起，天氣由南向北陸續回穩。北部、東半部強風豪雨，要嚴密注意颱風中心會不會登陸，「畢竟風吹草動，都如暴風浩劫」。
全台各地還有外島都有強風，尤其中南部偶爾陣雨搭上強風，還是有感的。各地山區都有大雨，尤其北部山區雨特多，少上山。連假的海邊行程不樂觀。秋颱不會有西南氣流，颱風走了就是走了，乾乾淨淨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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