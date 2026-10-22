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颱風薔琵接近 花蓮豐濱鄉下午1時起停班停課

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
隨著颱風薔琵接近，花蓮縣豐濱鄉已達停止上班上課標準，鄉公所決定今天下午1時起，豐濱鄉停止上班上課圖為石梯坪浪況。圖／花蓮岸巡隊提供
隨著颱風薔琵接近，花蓮縣豐濱鄉已達停止上班上課標準，鄉公所決定今天下午1時起，豐濱鄉停止上班上課圖為石梯坪浪況。圖／花蓮岸巡隊提供

隨著颱風薔琵接近，根據中央氣象署預報，花蓮縣豐濱鄉沿海風力下午平均風力最大可達7級、陣風最大可達10級，恐影響交通安全，已達停止上班上課標準，豐濱鄉公所決定今天下午1時起，豐濱鄉停止上班上課，也是這次花蓮首個宣布停班課的鄉鎮。

豐濱鄉公所指出，氣象署今天上午11時30分發布強烈颱風薔琵海上陸上颱風警報，依氣象署最新天氣預報資料，豐濱鄉今日下午預測風力已達「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定標準，因此全鄉今天下午1時起停止上班、停止上課。

豐濱鄉長邱福順表示，目前鄉內陣風很強，海邊風浪大，擔心路樹倒塌影響交通安全，決定下午停班停課；現在沒有下明顯雨勢，還沒考慮預防性撤離住戶，隨時注意靠沿岸的保全戶注意有沒有狀況，也請各村村長廣播，請鄉民不要到海邊觀浪，也不要靠近海邊，同時封閉鄉內遊憩園區。

薔琵颱風

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