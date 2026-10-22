竹縣明天放颱風假？縣府今晚8點宣布 多項活動延期或取消

薔琵颱風可能帶來強風豪雨，新竹縣政府今全面啟動防颱整備，針對易淹水路段預布抽水機，並加強山區撤離、收容及民生物資整備；台灣好行觀霧線明天預警性停駛，多項活動延期或取消。縣府預計今晚8時宣布停班停課訊息。

新竹縣工務處表示，已通知各鄉鎮市公所、工程施工及委外廠商落實防颱整備，針對易淹水路段加強側溝清理及道路巡查。應變中心三級開設後，將預布7台移動式抽水機，包括拔子窟堤防、鳳山溪支線及東科路地下道等處，另有3台機動調度，11座水門也已完成檢整。

工務處指出，目前全縣設有85座水位站、13處CCTV及24座路面淹水感測器，均確認正常運作；豆子埔溪、貓兒碇幹線及鳳山溪支線也已進行清淤、清疏。若道路出現積淹水等危險狀況，將視情況預警性封路。

消防局提醒，民眾應固定門窗、陽台盆栽及戶外招牌，並清理住家周邊排水溝渠。山區及易形成孤島地區應預先準備至少10日份糧食、飲水及必要藥品；慢性病患、重症患者、孕婦及土石流潛勢地區保全戶，必要時應配合提前撤離。

社會處已要求各公所完成收容處所整備，尖石、五峰及竹東等易形成孤島地區也提前準備民生物資；衛生局掌握洗腎患者、孕婦等優先關懷族群，高齡長照處則要求長照機構備妥發電機、飲水、糧食及藥品。警察局也預先部署外勤警力，提醒山區遊客提前下山。

交通部分，光明商圈停六、嘉豐國小地下停車場各備妥2台抽水機，竹東轉運站也加強排水整備。若縣府宣布停班停課，將開放紅黃線停車，公有路邊停車場暫停收費，市區公車及獅山線公車停駛；若僅停課則照常行駛。台灣好行觀霧線（觀光8號）明天預警性停駛，YouBike也將依停班停課公告及風雨狀況調整營運。

颱風也影響多項活動，10月23日社區總體營造工作會議延至10月28日；10月24日「CHILL遊竹縣慢遊市集集章趣」延至11月1日，五峰鄉運動會延至10月31日，新瓦屋甜柿節則取消。10月25日「2026新竹縣新響藝術季－新響之夜」維持舉辦，但改至文化局演藝廳室內進行。

縣府表示，各局處將持續依颱風動態滾動調整應變措施，呼籲民眾避免前往山區、海邊及易發生災害地點，並留意氣象及縣府最新公告。