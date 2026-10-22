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光復節連假宜花車流量大卻遇薔琵颱風來襲 蘇花路廊不排除封路

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
光復節連假期間，北部往返宜蘭及花蓮旅遊的車流量大，卻遇上薔琵颱風來襲。公路局東區養護工程分局提醒用路人，視風雨狀況，不排除預警性封閉蘇花路廊。圖／警方提供資料畫面
光復節連假期間，北部往返宜蘭及花蓮旅遊的車流量大，卻遇上薔琵颱風來襲。公路局東區養護工程分局提醒用路人，視風雨狀況，不排除預警性封閉蘇花路廊。圖／警方提供資料畫面

薔琵颱風朝向台灣東北而來，中央氣象署今天上午發布陸上颱風警報。公路局東區養護工程分局表示，原預估光復節連假期間的蘇花路廊雙向交通量上看5萬輛次，但因在連假前受到颱風影響，包括蘇花路廊在內的山區路段不排除實施預警性封路。

公路局東區養護工程分局預估薔琵颱風會對北部地區、宜蘭、花蓮山區在來局部豪雨等級以上的降雨，宜花地區省道公路不排除實施預警性封路路段如下：

1.台9線（含台9丁線）蘇花路廊蘇澳~崇德路段（2K~167K）

2.台7線北橫公路明池~牛鬥路段（65K~95K）

3.台7甲線中橫公路宜蘭支線百韜橋~思源埡口路段（0K~42K）

4.台7丁線雙連埤~圳頭路段（0K~6K）

5.台8線中橫公路東段大禹嶺~閣口路段（110.2K~184.5K）

光復節連假從10月24日至10月26日共3天，公路局東區養護工程分局預估蘇花路廊的南北車流總量上看5萬輛次，第一天24日南下車潮將於清晨6時起湧現，最後一天26日北上車潮將從上午10時起陸續出現，車多情況持續至下午6時後逐漸緩解。

公路局東區養護工程分局提醒用路人出發前請做好車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛以確保行車安全，另山區道路易受天候、雨量、地震等因素影響，恐有邊坡零星落石，行車前請留意氣象資訊及道路訊息。

光復節連假期間，北部往返宜蘭及花蓮旅遊的車流量大，卻遇上薔琵颱風來襲。公路局東區養護工程分局提醒用路人，視風雨狀況，不排除預警性封閉蘇花路廊。圖／警方提供資料畫面
光復節連假期間，北部往返宜蘭及花蓮旅遊的車流量大，卻遇上薔琵颱風來襲。公路局東區養護工程分局提醒用路人，視風雨狀況，不排除預警性封閉蘇花路廊。圖／警方提供資料畫面

薔琵颱風

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