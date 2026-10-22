薔琵來襲！北市水門晚間6時起只出不進 周邊紅黃線有條件停車

颱風薔琵接近，台北市晚間6時起，執行疏散門及越堤坡道「只出不進」管制，內1、內2、基11、基11-1疏散門維持通行，中午12時起開放疏散門周邊區域紅黃線有條件停車。

台北市政府水利處發布新聞稿表示，將於今天晚間6時執行疏散門及越堤坡道「只出不進」管制，內1、內2、基11、基11-1疏散門仍維持通行，呼籲在河濱公園活動人員、車輛儘速遠離河川區域，確保生命財產安全，並於今天晚間10時開始拖吊堤外停車場滯留車輛。

水利處說，針對未移置車輛，將依車型大小處新台幣1800至4800元罰鍰，經拖吊車輛另需繳納移置費及保管費，提醒停放車輛於河濱公園的駕駛留意。

北市交通局表示，因應中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門及越堤道路「只出不進」管制，中午12時起開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，該區域路邊停車暫停收費。

交通局提醒，執行疏散門及越堤坡道實施管制作業後，基十一號疏散門、內一號疏散門、內二號疏散門及通河西街堤外便道車輛通行將受影響，呼籲駕駛人提前改道。交通局將依實際觀測車流量機動調整號誌秒數，提醒駕駛人依現場員警指揮。