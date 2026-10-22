強颱薔琵逼近 卓揆示警：萬里溪堰塞湖仍有致災風險

強颱薔琵逼近，行政院長卓榮泰要求各部會與地方政府提高警覺做好準備，他並示警，萬里溪堰塞湖蓄水量仍具致災風險，相關部會應嚴密監控，偕花蓮縣政府落實預警性疏散撤離；內政部長劉世芳說，現已完成全台13縣市、173處易成孤島地區物資盤點與避難處所整備。

根據中央氣象署預估，薔琵預計明、後兩天對台灣北部、東北部及山區造成顯著影響。

卓榮泰今日在行政院會請交通部、內政部及各地方政府，透過多元管道加強宣導，提醒民眾在颱風影響期間，避免前往山區、溪邊及海域觀浪戲水；針對國家公園、風景區及登山步道，應視天候即時啟動管制措施。同時，請宣導民眾善用「消防防災e點通」App掌握最新路況與即時避災資訊。

卓榮泰指出，有關花蓮萬里溪堰塞湖及馬太鞍溪，目前萬里溪堰塞湖蓄水量仍超過500萬公噸，具有致災風險，請農業部、經濟部及內政部嚴密監控雨量、水位、湖區變化與壩體穩定度，依警戒情形及安全最大化原則，協同花蓮縣政府落實預警性疏散撤離，確保居民安全無虞；而馬太鞍溪堰塞湖雖已降挖完竣，仍請農業部持續監控水位高度及時雨量。

卓榮泰另請經濟部督促各河川分署及地方政府，針對易積淹水熱區加速清淤、巡檢水門及預抽排空滯洪池。此外，針對路樹、施工鷹架、廣告招牌、屋頂以及山坡地設置的太陽光電設施，也請內政部與經濟部督導各單位及地方政府嚴加強固，防止強風吹落釀災。

卓榮泰表示，中央災害應變中心成立後，請各部會與各地方政府保持緊密聯繫，主動協調人力、機具及救災物資支援，落實超前部署，共同守護全國人民生命財產的安全。

此外，內政部指出，現已完成加強鷹架、路樹、廣告招牌及太陽能光電板之強固防護；預先整備淹水與坡地災害潛勢區之預防性疏散撤離名單及機具預佈；嚴密監控花蓮萬里溪堰塞湖高風險水位與溢流狀況；整備孤島地區緊急通訊系統與常設道路搶修機具；並要求因應停水停電做好備用電源與各項救災物資盤點。

交通部指出，中央氣象署將持續掌握颱風最新動態，透過多元管道即時發布預報資訊，並建立24小時不間斷氣象情資聯防機制，提供交通應變單位、中央災害應變中心及地方政府即時氣象情資。同時要求所屬機關強化交通防颱整備，針對鐵、公路高風險路段加強巡查，預置搶修及救災機具，必要時採取預警性封路、封橋及鐵道限速等措施；海、空運輸則提前完成航班、船班調度及疏運規劃，並即時發布異動資訊，全力降低颱風對交通運輸的衝擊。