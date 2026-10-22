1張圖看薔琵全台風雨時程「不排除登陸」粉專：極可能在宜蘭或北海岸

秋颱薔琵來勢洶洶，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，由於薔琵預計是具威力的大型颱風，加上會有東北季風加成風雨，全台各地，這次都會有一定的感受。

颱風路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，順著太平洋高氣壓導引下，薔琵從台灣東部近海往北的大方向，已經底定，只差在會距離台灣陸地多遠的地方北上。目前預計中心將由台灣東北陸地至石垣島通過，特別要注意，由於中心距離台灣陸地頗近，可能會被台灣地形影響，出現不規則移動，將決定是否登陸台灣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠今天起颱風外圍環流會先影響台灣陸地，明天全天則為影響最劇烈時段，不管颱風最後會不會登陸台灣，周六夜間颱風就會迅速遠離，影響告終。

強度評估，󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠薔琵在前兩天強度發展很驚人，但由於台灣周遭海域，環境相對不夠好，無法繼續支撐這種規模的颱風，預計颱風向台灣靠近的同時，強度將是漸弱的趨勢，以中颱中段班的威力近台。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠由於薔琵屬於大型颱風，中心又足夠靠近陸地，無論最終是否登陸，全台各地都會有一定感受。

若依最新氣象署預報為準，薔琵颱風各地預期影響：

北台灣：無論中心最後有無登陸，颱風環流的影響，配合東北季風加成，會讓北部風雨感受時間相當久。今天起，外圍環流配合東北季風，就會先打進北部陸地，開始有感的間歇風雨，明天一整天都將是強風豪雨，預計要等周六夜間後，風雨才會緩和下來。另外，特別提醒北部山區（雪山山脈沿線），預測的累積雨量相當可觀，務必做好防豪雨的準備。

󠀠宜蘭、北花蓮：直面颱風的第一線，今天起迎外圍環流及東北季風，就會有間歇風雨，風雨愈晚愈大，在明天全天達到最強。特別提醒宜蘭地區，如果颱風最終登陸，極可能是在宜蘭或北海岸擇地登陸，若此狀況發生，在颱風眼牆直接接觸下，必定是狂風暴雨，但會否登陸，很可能要颱風中心很接近時才可能預警，務必全程保持警覺。

󠀠中南部平地、澎湖群島：由於這次薔琵是大型颱風，中心又足夠接近，中央山脈無法完全阻擋氣流繞島後吹向西半部，此刻至周六下半天將會強陣風不斷，目前看10級風起跳。澎湖群島及恆春半島由於地形效應的緣故，風勢會比上述地方更強一些。

另外，降雨方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠端看颱風是否登陸，若颱風沒有登陸，將以陣雨為主。若颱風登陸，雨勢將明顯轉強。秋颱沒有西南氣流，周六下半天起，天氣將迅速恢復穩定。

中南部山區：在明天上半天之前，幾乎無感。但下半天風向一轉，中南部山區稍微迎風後，雨勢就會明顯起來，做好防大雨準備。

南花蓮、台東：本次反而因為山脈阻擋，是風雨相對小的區域。但要特別注意，明天下半天，可能會有焚風出現，留意極端高溫的狀況，尤其花東縱谷區會是焚風熱點。另外，沿海還是會有強陣風，也要小心防範。

󠀠馬祖：小心東北季風與颱風環流加成的影響，除了間歇性的陣雨外，陣風也會相當猛烈。

󠀠金門：距離颱風較遠，影響較小，留意強陣風。

󠀠長浪與滿潮提醒，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠受東北季風與颱風影響，今天至周日台灣沿海易有長浪，避免從事海邊活動。周六適逢農曆大潮，同時因颱風風暴潮關係，須嚴防海水倒灌。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。