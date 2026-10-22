影／薔琵颱風來勢洶洶 張善政：基北北桃今晚8時共同宣布是否停班課

薔琵颱風來勢洶洶，是否影響明天上班上課備受關注。桃園市長張善政今天表示，基北北桃四市原則上同步宣布停班停課，今晚7時將進行防颱整備討論，並於晚間8時檢討完畢後，由四市共同對外說明。

張善政今天與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑合體出席基北北桃合作交流平台市長層級會議。媒體關注薔琵颱風即將來襲，詢問四市明天是否可能停班停課，以及各縣市宣布標準是否一致。張善政表示，如果颱風影響程度夠大，基本上四個城市會同步宣布，過去曾出現分區停班停課，是因為部分地區有特殊地理因素，屬於特例，四市仍會依照過去合作慣例共同宣布。

張善政指出，颱風動態隨時可能變化，風力及雨量都帶來很大挑戰，除了做好防颱準備，四市今晚7時將進行詳細討論，並於晚間8時完成檢討後，共同對外說明停班停課決定。

此外，媒體也詢問四市長，是否有信心在11月28日選後繼續由藍營執政。張善政表示，相信四市過去四年的施政成果，市民都很有感，期待市民在投票時理性做出選擇，讓城市繼續往前推進。蔣萬安則表示，基北北桃過去四年合作愉快，也有許多具體成果及照顧市民的施政表現，相信有信心讓城市持續進步，也期待獲得市民支持；謝國樑也說，四市過去四年建立良好合作基礎，有信心下一個任期繼續攜手合作。

今天的基北北桃合作交流平台市長層級會議以「軌道共航、都會共榮」為主題，四市首長回顧跨域合作成果，並從軌道共航、區域共榮、生活共享、韌性共治及價值共創五大面向，呈現跨市軌道建設、TPASS公共運輸整合、公共服務共享及環境防災合作等成果。