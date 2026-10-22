快訊

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

蘇聯坦克開進布拉格！1968年老百姓如何面對巨變

聽新聞
0:00 / 0:00

影／薔琵颱風來勢洶洶 張善政：基北北桃今晚8時共同宣布是否停班課

攝影中心／ 記者季相儒／桃園即時報導
桃園市長張善政（右二）、新北市長侯友宜（左二）、台北市長蔣萬安（右一）、基隆市長謝國樑（左一）4市長合體出席基北北桃合作交流平台市長層級會議，張善政贈送棒球手套給即將卸任的侯友宜。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政（右二）、新北市長侯友宜（左二）、台北市長蔣萬安（右一）、基隆市長謝國樑（左一）4市長合體出席基北北桃合作交流平台市長層級會議，張善政贈送棒球手套給即將卸任的侯友宜。記者季相儒／攝影

薔琵颱風來勢洶洶，是否影響明天上班上課備受關注。桃園市長張善政今天表示，基北北桃四市原則上同步宣布停班停課，今晚7時將進行防颱整備討論，並於晚間8時檢討完畢後，由四市共同對外說明。

張善政今天與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑合體出席基北北桃合作交流平台市長層級會議。媒體關注薔琵颱風即將來襲，詢問四市明天是否可能停班停課，以及各縣市宣布標準是否一致。張善政表示，如果颱風影響程度夠大，基本上四個城市會同步宣布，過去曾出現分區停班停課，是因為部分地區有特殊地理因素，屬於特例，四市仍會依照過去合作慣例共同宣布。

張善政指出，颱風動態隨時可能變化，風力及雨量都帶來很大挑戰，除了做好防颱準備，四市今晚7時將進行詳細討論，並於晚間8時完成檢討後，共同對外說明停班停課決定。

此外，媒體也詢問四市長，是否有信心在11月28日選後繼續由藍營執政。張善政表示，相信四市過去四年的施政成果，市民都很有感，期待市民在投票時理性做出選擇，讓城市繼續往前推進。蔣萬安則表示，基北北桃過去四年合作愉快，也有許多具體成果及照顧市民的施政表現，相信有信心讓城市持續進步，也期待獲得市民支持；謝國樑也說，四市過去四年建立良好合作基礎，有信心下一個任期繼續攜手合作。

今天的基北北桃合作交流平台市長層級會議以「軌道共航、都會共榮」為主題，四市首長回顧跨域合作成果，並從軌道共航、區域共榮、生活共享、韌性共治及價值共創五大面向，呈現跨市軌道建設、TPASS公共運輸整合、公共服務共享及環境防災合作等成果。

桃園市長張善政（右二）、新北市長侯友宜（左二）、台北市長蔣萬安（右一）、基隆市長謝國樑（左一）4市長合體出席基北北桃合作交流平台市長層級會議。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政（右二）、新北市長侯友宜（左二）、台北市長蔣萬安（右一）、基隆市長謝國樑（左一）4市長合體出席基北北桃合作交流平台市長層級會議。記者季相儒／攝影

薔琵颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵颱風來襲 明天是否放颱風假？北市今晚8時宣布

薔琵襲台周五有望颱風假？侯友宜：北北基桃周四晚間統一宣布

台北放颱風假、台股照常交易？沈伯洋提脫鉤…蔣萬安回應、交割問題掀議

薔琵颱風襲台張善政令全面整備防颱 萬聖城今評估是否停展

相關新聞

1張圖看薔琵全台風雨時程「不排除登陸」粉專：極可能在宜蘭或北海岸

秋颱薔琵來勢洶洶，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，由於薔琵預計是具威力的大型颱風，加上會有東北季風加成風雨，全台各地，這次都會有一定的感受。

根本甜點大師！薔琵颱風3D影像如「巨型黑巧克力甜甜圈」 網笑：這魔王太可口

強颱薔琵3D立體圖出現巨大黑巧克力甜甜圈？美媒福斯新聞網曝光地球上最強風暴薔琵深邃眼牆，連氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示沒想過會被3D動畫重擊，然而看似可口的雲系，專家卻點出魔王級警告…

颱風薔琵逼近 勞動部：雇主應擔通勤協助責任

颱風薔琵逼近，氣象署預計今天發布陸上颱風警報，勞動部今天表示，雇主若要求勞工出勤，應負通勤協助責任，且應停止高風險戶外作...

強颱薔琵逼近 卓揆示警：萬里溪堰塞湖仍有致災風險

強颱薔琵逼近，行政院長卓榮泰要求各部會與地方政府提高警覺做好準備，他並示警，萬里溪堰塞湖蓄水量仍具致災風險，相關部會應嚴密監控，偕花蓮縣政府落實預警性疏散撤離；內政部長劉世芳說，現已完成全台13縣市、173處易成孤島地區物資盤點與避難處所整備。

影／薔琵颱風來勢洶洶 張善政：基北北桃今晚8時共同宣布是否停班課

薔琵颱風來勢洶洶，是否影響明天上班上課備受關注。桃園市長張善政今天表示，基北北桃四市原則上同步宣布停班停課，今晚7時將進行防颱整備討論，並於晚間8時檢討完畢後，由四市共同對外說明。

颱風薔琵接近 澎湖航班異動、上午機場現人潮

颱風薔琵逼近，澎湖今天出現11級的陣風，台澎間空中交通在11時過後全數取消，上午澎湖機場湧入候補人潮，趕在颱風來襲前提前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。