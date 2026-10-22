颱風薔琵逼近 勞動部：雇主應擔通勤協助責任

颱風薔琵逼近，氣象署預計今天發布陸上颱風警報，勞動部今天表示，雇主若要求勞工出勤，應負通勤協助責任，且應停止高風險戶外作業、加強施工場所防颱整備等。

中央氣象署21日深夜發布海上颱風警報，首波警戒範圍為台灣東北部海面、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽。氣象署說，預估颱風薔琵23日最接近台灣，若路徑不變最快22日中午前後發布陸警。

勞動部今天表示，颱風恐帶來強風豪雨，對工作場所及公共安全造成威脅，勞工在縣市首長宣布停班停課後，為保障生命安全，依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理。

勞動部強調，如果雇主需要勞工出勤，雇主應提供勞工通勤協助，如勞工依原定上、下班通勤方式有困難，而有搭乘計程車必要時，雇主應支付相關費用。

勞動部說明，過去曾有發生勞工在颱風天上班途中遭路樹壓傷，勞雇雙方為職災補償及賠償費用發生勞資爭議，需透過勞資爭議調解及訴訟解決，雇主為了營業需求而請勞工出勤時，勞工為自身安全改搭計程車所需額外負擔的交通費用，應由雇主協助，不該勞工自己負擔，也是降低勞工可能發生職災風險的必須作為。

勞動部也說，颱風來臨，雇主應停止高風險戶外作業、加強施工場所防颱整備、落實鄰水及水域作業安全、避免豪雨期間從事邊坡及開挖作業、防範感電及機械設備危害以及建立緊急應變及通報機制。

勞動部強調，天然災害期間務必秉持「安全第一、防災優先」原則，密切掌握颱風最新資訊，及時調整施工及作業安排，以防止職業災發生，若雇主未在颱風期間落實必要防護措施而導致勞工發生職災，勞動部將依法查處、開罰。