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薔琵再增胖！蘭嶼颳15級暴風 粉專：大台北首都圈恐籠罩10級暴風圈範圍

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
薔琵颱風路徑潛勢預報。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
薔琵颱風路徑潛勢預報。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

薔琵颱風目前仍是強烈颱風，中央氣象署上午11時30分發布海上陸上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，薔琵颱風目前位置已經來到鵝鑾鼻東南東方520公里，過去強度稍減弱、不過仍維持強颱等級，暴風圈大小則因自身結構調整向外擴張。

「觀氣象看天氣」表示，相比於今天清晨5時，氣象署將暴風圈連二擴，從280公里已經升到320公里。意味著受其強風影響區域範圍大幅增加，目前來看不只台灣本島。連澎湖、馬祖都會籠罩在暴風圈內。甚至大台北首都圈都會籠罩在10級暴風圈範圍之內，影響時間也從一天半、延長到接近兩天。

薔琵颱風是否會受地形影響，而稍微往台灣偏移？「觀氣象看天氣」表示，根據Google三大AI系集，可以看到確實部分有跑出向台灣偏移沿海岸線北上的模式，也有許多是認為不受地形影響的部分，這一點是值得持續觀察留意。

「觀氣象看天氣」提醒，目前在西部沿海及部分內陸地區、東半部、中央山脈稜線多處，都已測得9至11級強陣風，蘭嶼更已測得15級暴風，提醒路上行車、交通務必注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

薔琵颱風

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