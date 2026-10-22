強颱薔琵扎實增胖到320公里！東半部納陸警 氣象署估全台+澎馬都有機會

強颱薔琵對台灣極具威脅，中央氣象署上午11時30分發布海上陸上颱風警報。薔琵颱風過去3小時暴風圈略為擴大，中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北轉北北西移動，對宜蘭、花蓮、台東地區及恆春半島將構成威脅。

中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，氣象署針對東半部縣市發布陸上颱風警報，颱風持續接近，風愈來愈大，海邊的浪也比較大，尤其東南部海域、恆春半島的浮標觀測高達6米以上浪高，切勿到海邊活動。海上颱風警報也新增台灣海峽南部海面。

未來颱風持續接近的過程，林秉煜說，台灣各地、澎湖、馬祖，都有機會進入暴風圈壟罩的範圍之內，風力在沿海地區已經開始偏大以外，明天至周六清晨是特別要注意的時間，會感受到明顯強風。海邊的浪已經非常大，避免前往海邊活動。

降雨部分，他說，從今天下半天，尤其深夜之後，一直到周六上半天，下雨情況相對比較明顯，尤其北台灣地區、中部山區、花蓮山區特別要注意降雨。

薔琵颱風上午11時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約520公里之處，以每小時15轉20公里速度，向西北轉北北西進行，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑160公里。

林秉煜表示，薔琵颱風雲系非常扎實，目前仍維持強烈颱風強度。颱風未來持續向西北西移動過程，暴風圈會壟罩東半部縣市，目前暴風圈擴大到320公里。

陸上警戒：宜蘭、花蓮、台東、恆春半島應嚴加戒備。海上警戒：巴士海峽、台灣東半部海面、台灣北部海面及台灣海峽南部航行及作業船隻應嚴加戒備。

目前已經有部分地區出現陣風10級，林秉煜表示，西半部沿海地區、近內陸地方，平均風都有7、8級以上，這樣的陣風帶來強勁的風力之外，還是要提醒，家中懸掛物、戶外鷹架要加強固牢，做好防護措施。

林秉煜說，西半部地區之外，花東、蘭嶼綠島、恆春半島、澎湖地區，陣風也相當大，未來幾天容易出現9至11級強陣風，尤其明天風力相對比較大。今天下午到傍晚，整體風力普遍在沿海地區都有9至10級強風，馬祖、澎湖、綠島蘭嶼有可能9至11級強風出現，苗栗到雲林近內陸地方可以感受到9級陣風。

南部方面，今天傍晚到晚上和今天白天相比，近內陸地方風力開始增強，可以感受到9級強陣風出現，此外，台南、高雄沿海地區也開始出現10級強陣風。另外，宜蘭沿海地區也出現10級強陣風。颱風逐漸接近，各地風力感受會愈來愈明顯。

明天清晨強風範圍更廣，林秉煜表示，中部地區來到10級左右的強風，此外在基隆北海岸地區也有10級強陣風。除了東半部地區以外，西半部平原地區沒有地形屏障，所以感受到風力特別強。北台灣地區也容易出現9級左右陣風。

風力預測，他說，明天白天整體風向偏北風，陸地容易出現強風。明天晚上到周六清晨，風力還是比較持續，高山、沿海地區，尤其北海岸、宜蘭、東部沿海、蘭嶼綠島、澎湖，容易出現12級強風，特別危險，避免外出活動。

降雨趨勢，林秉煜表示，今天主要受到東北季風影響，北部地區下半天降雨會逐漸明顯起來，東北部山區、宜蘭山區注意局部大雨。花東地區下午之後開始逐漸有外圍環流移進來，下雨情況出現。

林秉煜表示，主要降雨落在明天至周六清晨，北部、宜蘭、中部山區、北花蓮山區，都是下雨特別要注意的地方。北部、宜蘭山區有豪雨等級以上降雨。由於颱風移動速度比較緩慢，周六白天之後都還是受到偏北風影響，到時候北部和中部山區有豪雨情況出現。要等到下半天之後，整體雨勢才會慢慢趨緩。周日之後颱風遠離，只剩下桃園以北和東半部山區有局部零星降雨出現。

中央氣象署發布陸上強風特報，今天東北風明顯偏強及颱風外圍環流影響，明天颱風及其外圍環流影響，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。基隆市、台北市、新竹市、新竹縣、南投縣、嘉義市、高雄市、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

今明兩天台灣附近各海面風浪偏大，有3公尺以上大浪，尤其東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及基隆北海岸、恆春半島易有6公尺以上巨浪。基隆北海岸、中部以北、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島、澎湖、馬祖並有長浪發生，避免前往海邊活動。

風力預報趨勢。圖／中央氣象署提供

氣象署清晨執行飛機觀測。圖／中央氣象署提供