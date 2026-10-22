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薔琵颱風海陸警齊發！太魯閣封園 花蓮多處森林遊樂區、步道午後封閉

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮林田山林業文化園區因應颱風，下午1時起休園，工作人員在房舍安上防颱板加強防護。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
花蓮林田山林業文化園區因應颱風，下午1時起休園，工作人員在房舍安上防颱板加強防護。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供

中央氣象署接連發布薔琵颱風海、陸警，宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地都列入陸上警戒區。太魯閣國家公園已封園，花蓮大農大富平地森林園區等多個森林遊樂區、自然步道，下午1時起全面休園、休館及封閉。

強颱薔琵海警昨天深夜11時30分發布，太魯閣國家公園管理處隨即宣布，全面禁止生態保護區及其他管制區，含合歡西峰下華岡的入園活動；颱風警報封閉期間，已核發的入園許可證也廢止。

太管處盤點，目前在山區有13支隊伍共34人，已聯繫上並勸導下山的有11隊29人，陸續出園中；另有2隊5人，含3名香港人及2名台灣人，還在聯絡中。

因應強颱逼近，林業及自然保育署花蓮分署今天也宣布，轄內森林遊樂區、林業文化園區、平地森林園區、自然步道及生態教育館，下午1時起全面休園、休館及封閉。

休園及封閉場域包括池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館，以及轄內自然步道，包括佐倉步道、撒固兒步道、能高越嶺道東段、鯉魚山步道、月眉山步道、虎頭山步道、富源國家森林遊樂區步道群、安通越嶺道西段及八通關越道路鹿鳴吊橋段。

花蓮分署勸導民眾在颱風期間不要到山區活動，以免發生危險；相關場域將待颱風過後，巡查確認安全無虞後，公告恢復放時間。

花蓮池南森林遊樂區因應颱風，預告下午1時起休園。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
花蓮池南森林遊樂區因應颱風，預告下午1時起休園。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供

薔琵颱風

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