是否放颱風假、桃園脫鉤嗎？張善政：分區放假是特例 今晚8點宣布
中央氣象署已經發布薔琵颱風海上颱風警報，被問及北北基桃防颱準備，及過往桃園有脫鉤狀況，桃園市長張善政表示，有分區放假，是因為特殊地理因素，那些是特例。
張善政等人於基北北桃合作交流平台第4次市長會議後受訪，張善政表示，如果颱風的影響程度夠大的話，基本上四個城市是同步的。過去四個城市有分區放假情況是因為有一些特殊的地理因素，那些是特例，還是一樣依照過去的合作慣例，今天晚上8點共同宣布。
侯友宜表示，大概會在19時的時候，會再做詳細討論，因為颱風隨時會在滾動，強烈颱風來勢洶洶，不論雨量、風力都帶來嚴峻的挑戰，除了防颱準備做好以外，正式宣布停班停課，四市共同在8點檢討完後，對外一起說明。
颱風假（停班停課）標準
- 風力標準： 暴風半徑預計 4 小時內經過當地，且平均風力達 7 級以上，或陣風達 10 級以上。
- 降雨量標準： 以未來 24 小時累積雨量為參考，多數地區平地約 350 毫米、山區約 200 毫米。
- 其他特殊情況： 即使未達風雨標準，若因淹水、土石流、交通中斷等因素，已影響安全，也可能停班停課。
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