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是否放颱風假、桃園脫鉤嗎？張善政：分區放假是特例 今晚8點宣布

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
基隆市長謝國樑（由左至右）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及桃園市長張善政今天出席基北北桃合作交流平台第4次市長會議，於會後接受媒體聯訪。記者江婉儀／攝影
基隆市長謝國樑（由左至右）、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及桃園市長張善政今天出席基北北桃合作交流平台第4次市長會議，於會後接受媒體聯訪。記者江婉儀／攝影

中央氣象署已經發布薔琵颱風海上颱風警報，被問及北北基桃防颱準備，及過往桃園有脫鉤狀況，桃園市長張善政表示，有分區放假，是因為特殊地理因素，那些是特例。

張善政等人於基北北桃合作交流平台第4次市長會議後受訪，張善政表示，如果颱風的影響程度夠大的話，基本上四個城市是同步的。過去四個城市有分區放假情況是因為有一些特殊的地理因素，那些是特例，還是一樣依照過去的合作慣例，今天晚上8點共同宣布。

侯友宜表示，大概會在19時的時候，會再做詳細討論，因為颱風隨時會在滾動，強烈颱風來勢洶洶，不論雨量、風力都帶來嚴峻的挑戰，除了防颱準備做好以外，正式宣布停班停課，四市共同在8點檢討完後，對外一起說明。

颱風假（停班停課）標準

- 風力標準： 暴風半徑預計 4 小時內經過當地，且平均風力達 7 級以上，或陣風達 10 級以上。

- 降雨量標準： 以未來 24 小時累積雨量為參考，多數地區平地約 350 毫米、山區約 200 毫米。

- 其他特殊情況： 即使未達風雨標準，若因淹水、土石流、交通中斷等因素，已影響安全，也可能停班停課。

薔琵颱風 張善政 桃園 颱風假 停班停課 氣象署 侯友宜 2026九合一選舉

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