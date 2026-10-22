是否放颱風假、桃園脫鉤嗎？張善政：分區放假是特例 今晚8點宣布

中央氣象署已經發布薔琵颱風海上颱風警報，被問及北北基桃防颱準備，及過往桃園有脫鉤狀況，桃園市長張善政表示，有分區放假，是因為特殊地理因素，那些是特例。

張善政等人於基北北桃合作交流平台第4次市長會議後受訪，張善政表示，如果颱風的影響程度夠大的話，基本上四個城市是同步的。過去四個城市有分區放假情況是因為有一些特殊的地理因素，那些是特例，還是一樣依照過去的合作慣例，今天晚上8點共同宣布。

侯友宜表示，大概會在19時的時候，會再做詳細討論，因為颱風隨時會在滾動，強烈颱風來勢洶洶，不論雨量、風力都帶來嚴峻的挑戰，除了防颱準備做好以外，正式宣布停班停課，四市共同在8點檢討完後，對外一起說明。