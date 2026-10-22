颱風薔琵接近 澎湖航班異動、上午機場現人潮

颱風薔琵逼近，澎湖今天出現11級的陣風，台澎間空中交通在11時過後全數取消，上午澎湖機場湧入候補人潮，趕在颱風來襲前提前返台。

澎湖航空站表示，受到薔琵颱風逐漸接近影響，基於飛航安全及防颱整備作業，今天在11時20分澎湖往台灣本島航線航班全部取消，不少遊客與準備放連假的民眾，一早湧入機場，300多人候補機位。

澎湖航空站表示，澎湖機場今天在上午11時20分後取消所有航班之前，國內各航線共飛航14航班980個機位，候補上212位旅客返台，尚有逾100人未補上，將辦理候補序號保留，待恢復飛航後依序候補。

澎湖航空站表示，台澎間各航線今天正常航班共計有47次，只飛航14航班，取消有33航班，其中以澎湖往高雄12航班，澎湖往台北11航班、澎湖往台中7航班最多。至於海上交通也都宣佈停航。

澎湖氣象站表示，薔琵颱風逐漸接近，澎湖目前所觀測的風力，平均在5至9級，澎湖東吉與西嶼等地區，有觀測到最大陣風有高達11級，未來視颱風走向，會持續觀測風力，民眾也要做好防颱準備。