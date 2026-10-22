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薔琵颱風逼近 新北捷運：若風雨過大將降速或暫停營運

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
捷運三鶯線。圖／新北市捷運局提供
捷運三鶯線。圖／新北市捷運局提供

颱風薔琵逐漸逼近，為確保旅客乘車安全，新北捷運公司已完成淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線及三鶯線4條路線的防颱整備，並加強巡檢車站、軌道及機電設施。颱風期間將密切監控風雨變化，視實際天候狀況機動調整列車速度、班距，必要時暫停營運，提醒民眾搭乘捷運前先確認最新營運資訊，以免影響行程。

新北捷運公司表示，針對颱風可能帶來的強風及豪雨，已全面檢查各車站、機房及機廠的抽水機、發電機等防災設備，並備妥防汛沙包及相關應變物資，同時針對沿線低窪、易積水路段加強巡查及預先部署防護措施，確保颱風來襲時能即時應變。

新北捷運公司指出，由於淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線、三鶯線的列車系統不同，均訂有相應的強風應變標準，當風力達到警戒標準時，列車將採取降速、進站觀察或暫停營運等措施，安全優先，絕不冒險行駛。

其中淡海輕軌及安坑輕軌遇瞬間風力達8級時，列車將降速至時速30公里；若10分鐘平均風力達6級，或瞬間風力達9級以上，將依規定暫停營運。此外，當軌道路段積水深度超過6公分，列車將不再駛入積水區段，並視情況調整運轉方式。

至於環狀線及三鶯線，當瞬間風力達8級，或10分鐘平均風力達7級、瞬間風力達10級以上時，列車將降速至時速30公里，並於進站後暫停2分鐘觀察風勢；若風力持續未減緩，將安排旅客下車並暫停營運，待確認安全後再恢復行駛。

新北捷運公司提醒，颱風期間列車可能因強風豪雨而延長行車時間、調整班距或暫停營運，建議民眾非必要減少外出，如有搭乘需求，務必提前查詢營運狀況，並預留充裕交通時間。 如遇列車降速、停駛或車站疏散，請配合現場人員引導，切勿自行進入軌道區域。

新北捷運公司強調，將持續掌握颱風動態，依實際風雨狀況滾動調整營運措施，並即時對外公布。民眾可透過新北捷運官網及「新北捷運」官方臉書粉絲專頁查詢最新營運資訊，掌握列車動態，平安出門、安全返家。

薔琵颱風 捷運

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