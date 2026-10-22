薔琵颱風逼近 新北高灘地停車場16時起只出不進、22時全面關閉

因應薔琵颱風來襲，新北市政府今啟動高灘地防颱管制，高灘地停車場下午4時起車輛只出不進，晚間8時起將強制拖吊仍未駛離車輛；全市橫移門、越堤道晚間9時起只出不進，預計晚間10時全面關閉完成。

新北市水利局表示，今天下午4時起，高灘地停車場將管制車輛只出不進，並同步開放橫移門周邊部分道路紅、黃線停車，但不包含高灘地園區道路及堤內外越堤道。

水利局指出，晚間8時起將強制拖吊仍未駛離高灘地停車場的車輛；晚間9時起，全市各橫移門及越堤道管制只出不進，並於晚間10時完成所有橫移門及越堤道關閉。

水利局呼籲，颱風期間考量人車安全，民眾勿進入新店溪、大漢溪、二重疏洪道及淡水河側等河濱公園，以免發生危險。