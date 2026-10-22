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光復節連假逢颱風薔琵逼近 高鐵10月23日南下近客滿
光復節連假將至，颱風薔琵逼近，預期明天將是颱風最接近台灣的期間。台灣高鐵統計，連假疏運對號座訂票數已超過44萬張，今天下午及明天全天台北南下車次對號座已接近客滿。
今年光復節連假有3天，從10月24日至26日，台灣高鐵規劃10月23日至27日為連假疏運期。
中央氣象署表示，今天上午颱風薔琵暴風圈再略為擴大，明天會是最接近台灣的期間，明天、24日北部山區、宜蘭山區防豪雨等級以上降雨。
台灣高鐵透過文字說明，光復節連假在即，預期尖峰時段將湧入大量搭車人潮，今天下午及明天全天台北南下車次高鐵對號座已接近客滿。
根據台灣高鐵統計，光復節疏運期間（23至27日），截至今天上午8時，對號座訂位數44萬餘張票。
台灣高鐵呼籲，計劃搭乘自由座的旅客務必避開下班尖峰時段，多加利用離峰時段分散搭乘；高鐵各車站將視自由座排隊情況，在必要時啟動人潮管制，敬請旅客配合。
台灣高鐵建議，旅客準備搭乘自由座前，可預先透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App或 LINETODAY 中的「分類」頁面，掌握當日各站「自由座等候時間」預估燈號，利用綠色燈號的離峰時段搭車，即可避開尖峰人潮、節省寶貴時間。
此外，台灣高鐵指出，敬請於月台上排隊等候上車的自由座旅客，優先禮讓對號座旅客上車，避免影響他人行程；站立車間通道的旅客，在列車到站時請保持上、下車動線暢通，共同維護乘車秩序。
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