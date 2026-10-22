強颱薔琵逼近！日氣象廳公布最新預測路徑 日航全日空宣布取消航班

日本富士新聞網（FNN）報導，大型猛烈颱風「薔琵」持續逼近日本沖繩，日本氣象廳22日最新預測，薔琵將於23日至24日接近沖繩先島群島，部分地區恐出現足以造成住宅倒塌的猛烈強風。薔琵目前中心氣壓低至915百帕，最大瞬間風速達每秒75公尺，相當於時速270公里。另外，根據日本氣象廳公布的預測路徑，薔琵將從台灣東方海域逐漸北上，朝沖繩先島群島附近移動。

根據日本氣象廳22日上午9時45分（台灣時間上午8時45分）公布的資料，薔琵當天上午9時（台灣時間上午8時）位於沖繩南方海域，以每小時20公里的速度朝西北西方向移動，中心附近最大風速每秒55公尺，最大瞬間風速每秒75公尺。目前沖繩宮古島及八重山地區已進入強風域。

依照日本氣象廳強度分級標準，颱風中心附近最大風速達每秒54公尺以上，即屬最高等級的「猛烈颱風」，薔琵目前最大風速達每秒55公尺，符合這項標準。

日本氣象廳預測，薔琵22日晚間9時（台灣時間晚間8時）將減弱至「強烈颱風」等級，中心氣壓回升至930百帕，最大瞬間風速仍達每秒70公尺。23日上午9時（台灣時間上午8時），颱風中心預計移動至西表島南方約180公里處，以每小時15公里的速度朝北北西方向前進，中心氣壓940百帕，最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒65公尺，仍維持強烈颱風等級。

到了24日上午9時（台灣時間上午8時），薔琵預計進一步北上至與那國島北方約90公里處，強度減弱至「強颱」等級，中心氣壓回升至970百帕，最大風速每秒35公尺、最大瞬間風速每秒50公尺。

日本氣象廳警告，23日至24日沖繩部分地區恐出現足以造成住宅倒塌的猛烈強風，呼籲民眾提前進入堅固建築物避難，並遠離窗戶。同時須嚴防巨浪、土石災害、低窪地區淹水及河川氾濫，並留意雷擊、龍捲風等劇烈陣風。此外，視颱風後續路徑變化，沖繩23日至25日左右可能出現達警報標準的暴潮。

至於後續路徑，日本氣象廳預測，薔琵將從沖繩南方海域進入東海，隨後逐漸轉向北方及東北方，朝日本九州方向移動。若沿預報圓中心路徑前進，預計26日上午在對馬海峽附近轉變為溫帶低氣壓。

受到颱風影響，日本多家航空公司陸續取消航班。

日本新聞網（NNN）報導，日本航空集團宣布，22日取消64班、23日取消56班航班，主要涉及沖繩宮古島、石垣島及鹿兒島離島等地的起降航班，其中23日另有8班往返台灣的國際航班取消。

全日空（ANA）則宣布，22日取消21班往返宮古島及石垣島的航班，23日全部34班相關航班停飛，24日上午另有2班取消。兩家航空公司合計約1萬6000名旅客預計受到影響。

至於台灣方面，中央氣象署21日晚間11時30分已發布海上颱風警報，首波警戒範圍包括台灣東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽。