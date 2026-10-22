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影／薔琵逼近東北角貢寮巨浪告警 海巡加強巡查：闖警戒區罰5萬起跳

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
薔琵逼近東北角貢寮巨浪告警，海巡加強巡查：闖警戒區罰5萬起跳。記者游明煌／翻攝
薔琵逼近東北角貢寮巨浪告警，海巡加強巡查：闖警戒區罰5萬起跳。記者游明煌／翻攝

強烈颱風「薔琵」中央氣象署已發布海上颱風警報，今天上午8時來到台北市東南方大約750公里的海面上，中央氣象署已對貢寮發布「巨浪告警」，受颱風外圍環流及東北季風雙重影響，北部及東北部沿海風浪明顯增強，基隆大武崙海興游泳池等岸際遊憩熱點，已出現3至4公尺巨浪，並伴隨7至8級強風、最大陣風達12級。

「薔琵」逼近台灣，中央氣象署已發布「巨浪告警」，受颱風外圍環流及東北季風雙重影響，北部及東北部沿海風浪明顯增強，宜蘭神秘沙灘、基隆大武崙海興游泳池等岸際遊憩熱點，已出現3至4公尺巨浪，並伴隨7至8級強風、最大陣風達12級。

海巡署北部分署已提升防颱戒備，加強轄內港區及岸際巡查，防範民眾冒險觀浪、戲水或垂釣發生意外。北部分署轄屬各單位已完成救生艇、行動救援車、無人機及相關救生救護裝備整備，並與地方政府災害應變中心保持聯繫，隨時因應突發狀況。

目前宜蘭縣、基隆市及新北市政府均已公告劃設警戒區域，海巡人員將配合加強巡查、勸離及違規蒐證，對於擅自進入警戒區者，依法舉發並函送地方政府裁處。

北部分署呼籲，颱風期間海象瞬息萬變，強風巨浪可能毫無預警襲向岸際，民眾切勿冒險靠近海岸、防波堤及礁岩等危險區域。依災害防救法相關規定，違反警戒區管制規定者，可處5萬元以上25萬元以下罰鍰，請民眾遵守地方政府警戒公告，切勿心存僥倖、以身試法。

因應「薔琵」逼近，基隆市政府自昨天下午5時起，針對大武崙沙灘、海興游泳池、潮境保育區及基隆嶼等產發處業管場域，啟動預警性防颱封閉管制措施。基隆嶼同步暫停往返船班並取消登島行程。

市府呼籲民眾，颱風期間切勿前往海邊觀浪、釣魚或戲水；亦請配合相關業者、現場管理人員、警消及海巡等管制措施，共同維護安全。

薔琵逼近東北角貢寮巨浪告警，海巡加強巡查：闖警戒區罰5萬起跳。記者游明煌／翻攝
薔琵逼近東北角貢寮巨浪告警，海巡加強巡查：闖警戒區罰5萬起跳。記者游明煌／翻攝

薔琵颱風

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