颱風薔琵來襲！新北桃園宜蘭3天總雨量上看900毫米

颱風薔琵來襲，根據氣象最新風雨預報，今天起至24日總雨量以新北、桃園及宜蘭山區上看900毫米最多；風力部分，明天蘭嶼、綠島可能有12級強陣風，苗栗至台南、宜花及澎湖防11級強陣風。

中央氣象署今天上午10時發布最新風雨預報，24小時雨量預測部分（今天下午2時起至明天下午2時），平地以宜蘭縣200至300毫米最多、新北市150至250毫米次之，基隆市、台北市、桃園市、新竹縣約100至190毫米；山區以宜蘭縣300至450毫米最多，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣200至300毫米，台北市、花蓮縣150至250毫米。

預測今天起至24日止的總雨量，山區部分以新北市、桃園市、宜蘭縣達600至900毫米最多，台北市、新竹縣500至700毫米次之；平地總雨量預測方面，以新北市500至700毫米最多，桃園市、宜蘭縣400至600毫米次之。

風力預測部分，明天蘭嶼綠島可能有11至12級強陣風，苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等濱海地區及澎湖縣最大陣風達10至11級。