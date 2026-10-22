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薔琵颱風來襲遇三天連假！全聯、愛買備貨翻倍 萬家福蔬菜備127噸

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
愛買量販提前啟動防颱備貨機制，10月22日至27日祭出多項生鮮、冷凍食品及防颱物資優惠。愛買／提供
愛買量販提前啟動防颱備貨機制，10月22日至27日祭出多項生鮮、冷凍食品及防颱物資優惠。愛買／提供

薔琵颱風逼近台灣，適逢光復節三天連假將至，民眾防颱備貨與連假採買需求同步升溫，量販、超市通路提前啟動備貨機制。全聯、大全聯將蔬果及魚肉類備貨量增加一倍，愛買葉菜備貨量提高至平日兩倍，萬家福量販與樂家康超市則將蔬菜備貨量大幅提升，總量達127噸，並同步增加泡麵、水餃、飲用水及米等民生物資供應，搶攻防颱與連假採買商機。

萬家福量販與樂家康超市表示，因應颱風可能帶來連日強風豪雨，旗下門市全面進入防颱備貨狀態，其中葉菜類由原本12萬包增加至24萬包，高麗菜由10噸增至20噸，根莖類由15噸增至30噸，花菜類由10噸增至20噸，調味類及菇蕈類也同步提高備貨量，以確保生鮮蔬菜供應。

除了生鮮蔬菜，萬家福與樂家康也提前一周準備常溫、冷凍及冷藏食品，包括泡麵、水餃、罐頭、飲用水及白米等，預計周末連假前備貨量較平日增加兩成。價格方面，有機高麗菜800公克售價95元，履歷小白菜、青江菜及油菜三包69元，並透過自有品牌UNIDESIGN提供冷凍水餃、包子、飲用水及衛生紙等防颱民生用品。

愛買同樣提前啟動防颱備貨機制，因應颱風與連假雙重採買需求，將葉菜備貨量提高至平日兩倍，並加強泡麵及飲用水供應。10月22日至27日推出生鮮與冷凍食品優惠，包括有機葉菜均一價39元、小黃瓜600公克69元、台灣白蘿蔔33元，另有蒲燒鰻魚片300公克199元、特大白蝦850公克299元，滿足家庭備餐需求。

全聯、大全聯則將蔬果及魚肉類備貨量增加一倍，並擴大泡麵、罐頭、冷凍食品及防颱用品供應。全聯10月23日至29日推出胡蘿蔔每包39元、台灣桂丁土雞切塊每盒169元、台灣鯛背肉每盒115元等優惠，另有統一麵五入組每組78元，方便民眾提前備妥居家糧食。

大全聯則以大包裝食材及即食商品滿足家庭需求，台灣小地瓜每公斤裝49元、土雞骨腿切塊約兩公斤529元，另有炸雞歡樂桶279元、紐奧良烤雞199元。防颱用品方面，勁量三號及四號鹼性電池八入組特價135元，讓消費者一次購足停電備用品。

通路業者指出，此次颱風接近時間與三天連假重疊，除了傳統防颱必備的蔬菜、泡麵、飲用水及罐頭，冷凍食品、肉品及海鮮等居家料理食材也成為備貨重點。各通路透過提前增加庫存、擴大商品選擇及推出優惠，因應短期集中採買需求。

即日起至10月27日，愛買會員購買泡麵系列商品，還可享59元加購原萃茶飲4入一組。愛買／提供
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