薔琵颱風將至！萬家福總備糧量達127噸 愛買、全聯同步備戰

薔琵颱風逐步逼近台灣，可能帶來連日強風豪雨，適逢光復節三天連假將至，民眾防颱備貨與居家採買需求同步升溫。萬家福、樂家康、全聯、大全聯及愛買等量販超市業者提前啟動防颱備貨機制，加強蔬果、生鮮、民生必需品供應，其中部分業者蔬菜備貨量提高至平日兩倍，泡麵、飲用水、米、冷凍食品及罐頭等商品也提前備貨，並推出相關優惠，協助民眾在風雨來臨前備齊生活所需。

萬家福量販與樂家康超市全面進入颱風備貨狀態，針對蔬菜類商品大幅提高備貨量，整體備貨規模提升至原先的兩倍。其中，葉菜類由12萬包增加至24萬包，高麗菜由10噸增加至20噸，根莖類由15噸增加至30噸，花菜類由10噸增加至20噸；調味類則由5噸增加至8噸，菇蕈類由15噸增加至25噸，總備糧量達127噸，提前因應颱風可能造成的採買需求增加。

除了蔬菜供應，萬家福與樂家康也同步加強常溫、冷藏及冷凍食品備貨，泡麵、水餃、罐頭、飲用水及米等民生必需品已提前一周準備，預計在周末假日前，相關商品備貨量將較平日增加兩成，以確保颱風期間民眾採買需求。

全聯、大全聯則因應薔琵颱風來襲，將蔬果及魚肉類備貨量提高至平日兩倍，並推出生鮮、熟食、泡麵、罐頭及防颱用品等多項優惠，讓民眾可一次購足防颱所需物資，減少風雨期間外出的需求。

愛買量販也考量颱風與光復節三天連假雙重因素，提前啟動防颱備貨機制，全面加強葉菜、泡麵及飲用水等民生必需品供應，其中葉菜類備貨量提高至平日兩倍，確保消費者在連假及颱風前夕仍能順利採買。