薔琵颱風進逼 水利署加強警戒「這些降雨熱區」

強烈颱風薔琵正逐漸靠近台灣，目前氣象署及各AI模式預測路徑皆傾向颱風於22日起即逐漸北轉，最接近台灣時間為10月23至24日，降雨將集中於北部山區及宜花地區。經濟部水利署林元鵬署長已召開防汛整備視訊會議，盤點各分署整備情形，針對颱風及外圍環流可能的降雨熱區，以及今年曾經發生淹水災情的災點，包括雙北、基隆、桃園、竹苗、宜蘭等地，均應特別加強警戒。

水利署表示，各河川分署洽請縣市政府加速整備，落實與地方政府的防汛合作，同時呼籲民眾與地方水利機關不可掉以輕心，加強清理水溝、放空滯洪池、檢整機具積極整備，務必嚴實布署，確保防洪設施均能正常運作。

水利署強調，針對颱風及外圍環流可能的降雨熱區，以及今年曾經發生淹水災情的災點，包括雙北、基隆、桃園、竹苗、宜蘭等地，均應特別加強警戒。又目前石門水庫水位約243.12m，蓄水率92.23%，將持續參考分析氣象署相關情資，依最新預估降雨推估水庫入流，逐時調整調節性放水量及防洪策略。第十河川分署則密切注意河川水位變化情形，提早通報臺北市政府(含翡翠水庫管理局)、新北市政府等相關單位，在「大台北防汛平台」協同防災，就疏散門及停車場加強管制作業，即早提醒民眾因應。

水利署說明，花蓮溪及馬太鞍溪疏濬已達到2,385萬立方公尺，加上堤防復建工程超前完成，馬太鞍溪下游河道已恢復百年保護標準通洪能力，另備妥600萬方疏濬開口契約量能、超前預布6部抽水機，並持續趕辦高規格堤防工程防洪工程，以強化防洪能力。萬里溪堰塞湖部分，統計至10月20日之蓄水量約511萬噸，現況穩定溢流中，第九河川分署評估萬里溪河道通洪能力均大於設計通洪流量(Q100)，另依林保署極端情境模擬情形及地方需求，已完成緊急工程加高加固，且於箭瑛大橋下游右岸布設2部抽水機，並依據農業部林保署分析資料，針對堤後有重要保全對象之堤段，完成堤防加高加固，預防可能的災情。

水利署指示，各河川分署務必再次聯繫縣市政府，提醒巡檢河堤、水門、抽水站等水利設施，做好防颱準備。林署長並指派張庭華總工程司赴花蓮全面檢視各項整備工作，包括疏濬、封堵、培厚等緊急處置工程；滯洪池、水門測試操作；塊石、防汛擋板等防汛備料；同時檢查野溪、排水等整備情形，並提醒村里長及志工密切注意水情，強化非工程措施，確保民眾安全。最後提醒各水資源分署，因氣候即將進入相對乾燥的枯水期，請各水庫管理單位審慎操作，儘可能蓄存水量，以確保各地區供水無虞。