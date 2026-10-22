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薔琵將海陸警齊發！氣象署最新風雨預測 颱風假明天17縣市達標

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薔琵將海陸警齊發！氣象署最新風雨預測 颱風假明天17縣市達標

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
薔琵颱風明天、周六風雨威脅最劇烈，暴風圈可能壟罩全台。聯合報系資料照
薔琵颱風明天、周六風雨威脅最劇烈，暴風圈可能壟罩全台。聯合報系資料照

中央氣象署已經發布薔琵颱風海上颱風警報，預計今天上午11時30分發布陸上颱風警報。明天、周六風雨威脅最劇烈，暴風圈可能壟罩全台。是否達到停班停課標準，根據中央氣象署上午10時最新的風雨預測，24小時累積雨量預測、風力預測共有17縣市達標。

根據中央氣象署今天上午10時公布的24小時累積雨量預測（今天下午2時至明天下午2時），達標地區有桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、宜蘭縣山區。

風力預測方面，明天凌晨0時至明天上午6時達標有17個地區，包括基隆市濱海鄉鎮、新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市濱海鄉鎮、宜蘭縣濱海鄉鎮、花蓮縣濱海鄉鎮、台東縣含蘭嶼綠島、連江縣、澎湖縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，「風災」的停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

24小時雨量預測圖。圖／取自中央氣象署網站
24小時雨量預測圖。圖／取自中央氣象署網站

颱風風力預測。圖／取自中央氣象署網站
颱風風力預測。圖／取自中央氣象署網站

薔琵颱風

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