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根本甜點大師！薔琵颱風3D影像如「巨型黑巧克力甜甜圈」 網笑：這魔王太可口

聯合新聞網／ 綜合報導
美媒《福斯氣象》曝光強颱薔琵最新3D立體結構，其深邃眼牆與環流在深色渲染下酷似「黑巧甜甜圈」。圖／擷自 FOX Weather
美媒《福斯氣象》曝光強颱薔琵最新3D立體結構，其深邃眼牆與環流在深色渲染下酷似「黑巧甜甜圈」。圖／擷自 FOX Weather

強烈颱風薔琵步步逼近，本周五至周六（23、24日）最接近台灣，暴風圈將籠罩全台。美國媒體《福斯氣象》（Fox Weather）日前公佈「地球上最強風暴」薔琵颱風的3D結構模擬圖，畫面中深邃厚實的颱風眼，神似一顆淋滿濃郁淋醬的「巨型黑巧克力甜甜圈」，立體影像在社群爆紅。

網友笑喊看餓了、氣象粉專也淪陷

一名網友日前在社群平台Threads貼出《福斯氣象》製作的薔琵3D立體掃描畫面，圖中只見龐大颱風眼深嵌正中央，四周眼牆結構高聳厚實，環繞著深紅、暖橘、綠色與藍色的強對流雲系。

由於中心環狀雲頂在3D深色調渲染下呈現微焦褐黑色，搭配中央深邃的圓形開口，造型宛如烘焙剛出爐的黑巧克力甜甜圈，原PO也忍不住驚呼，「3D琵眼長得好像黑巧甜甜圈！」

逗趣畫面曝光後迅速引發網友們紛紛打趣留言，「外面紅紅的是草莓粉嗎？甜點師太用心了」、「這風聞起來有甜味？」、「正在飲控看到這個太折磨」、「根本熔岩巧克力」、「到底哪個吃貨可以想成這個」、「越看越餓」、「你的甜甜圈外圍還帶一圈火焰」、「這魔王太可口」。

不過也有人哀號，「你的黑巧甜甜圈要毀掉我的出國機票了」，還有外國網友在《福斯氣象》下方留言，「Poor Taiwan」、「希望不要造成重大災情和傷亡」。

貼文更釣出知名氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」現身幽默回應，「我本來想說頂多就看看衛星雲圖而已⋯⋯完全沒想過會被3D動畫重擊！」

薔琵衛星雲圖 如「粉紅提拉米蘇」

除了3D甜甜圈造型，薔琵颱風的衛星雲圖也話題不斷。知名氣象科普帳號「中國天氣愛好者」也指出，薔琵核心雲團頂部極為平整，在紅外線增強色階處理下呈現柔和的粉白色調，宛如一塊「粉紅提拉米蘇」，中央則鑲嵌著猶如圓規畫出的完美圓眼。

不過專家提醒，外表雖然看似可口，但能發展出這種高度對稱、雲頂平整極寒的形態，在氣象學上都屬於破壞力極強的「魔王級別」颱風。

目前薔琵颱風正持續朝西北至西北西方向推進，維持在強烈颱風強度，眼牆紮實、環流範圍龐大，其七級風暴風圈廣達300公里，暴風圈都會籠罩在台灣上空，全台都無可倖免。

薔琵颱風

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