薔琵上午11:30陸警！賈新興曝可能登陸地點 明晨暴風圈觸陸恐籠罩全台

薔琵颱風仍維持強烈颱風等級，七級風暴風半徑擴大至300公里，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，颱風眼深邃、環流扎實，氣象署已發布海上颱風警報，今天上午11時30分有機會發布陸上颱風警報。更需要高度戒備的是，最新預報中，所有AI模式與傳統電腦模式，路徑全數大幅往西、往台灣方向修正。

各國模式集體大幅西修，他說，登陸機率8%升至20%。AI模式（歐洲AIFS／Google）集體西移：原先預報偏向石垣島以東，最新一報全體往西修正。歐洲傳統系集模式（IFS-ENS）：預測中心登陸機率由79%下降至42%。

大數據整合評估，賈新興表示，全體系集模擬平均下來，中心直接登陸台灣的機率，從原本不到8%，攀升至接近20%。若登陸，最可能的落點落在宜蘭或宜蘭花蓮交界。

海陸警報與暴風圈時程推估，賈新興表示，預計明天清晨4時左右，七級風暴風圈就會接觸台灣陸地。由於七級風暴風半徑達300公里，明天下午2時至3時，暴風圈恐擴大籠罩全台灣，影響最劇烈。

賈新興表示，今天沿海已颳強陣風，受北方冷空氣南下與颱風外圍環流影響，氣壓梯度力極大，沿海一帶，已普遍出現級強陣風，外出嚴防強風吹落物。明天降雨最劇，雨勢最猛烈區域鎖定在新竹以北、宜蘭及宜花交界，需嚴防豪雨或大豪雨；其它地區亦有降雨。

颱風遠離時程，他說，颱風移速較快，暴風圈預計周六下午4時左右脫離本島陸地，周六晚間8時前後解除警報。

由於碰上光復節連假前夕，賈新興表示，強颱薔琵來勢洶洶，絕不能掉以輕心，全台民眾，特別是北部、宜蘭及花蓮地區，務必在今天白天徹底落實防颱準備，加固招牌門窗、清理陽台排水溝，安全第一。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

薔琵颱風路徑圖。圖／取自賈新興臉書

薔琵颱風中心登陸機率。圖／取自賈新興臉書