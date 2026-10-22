薔琵颱風來襲 明天是否放颱風假？北市今晚8時宣布

薔琵颱風來襲，台北市長蔣萬安上午視察長安抽水站，對於明天是否放颱風假，蔣萬安受訪指出，會依照過去的慣例，也會先和基北北桃4市來溝通交換意見，在晚間8點的時候宣布。

蔣萬安說，目前持續密切關注整個颱風的動態，最重要是包括昨晚的時候，也到EOC聽取各局處相關整備的工作，以及要求落實各項防颱整備，今天也特別看抽水站。

對於大家關心停班課，蔣萬安說，聽取氣象團隊最新的預測，做為最重要的參考，會依照過去的慣例，也會先和基北北桃四市來溝通交換意見，在晚間8點宣布。

蔣萬安強調，一切都還是要看包括下午，還有各時段氣象團隊最新的預測，根據相關的風勢雨勢，是否有達到標準，討論後最後會在統一8點的時候對外宣布。

颱風假（停班停課）標準 - 風力標準： 暴風半徑預計 4 小時內經過當地，且平均風力達 7 級以上，或陣風達 10 級以上。 - 降雨量標準： 以未來 24 小時累積雨量為參考，多數地區平地約 350 毫米、山區約 200 毫米。 - 其他特殊情況： 即使未達風雨標準，若因淹水、土石流、交通中斷等因素，已影響安全，也可能停班停課。

薔琵颱風來襲，台北市長蔣萬安上午視察長安抽水站。記者楊正海／攝影