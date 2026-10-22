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薔琵暴風圈將罩全台 颱風論壇曝風雨搖滾區：恐周六夜晚才會脫離
薔琵颱風的暴風圈將罩全台，影響時間略拉長。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，上午8時薔琵位於台灣東南方約560公里，過去3小時暴風圈略為擴大至300公里，強度仍維持強烈颱風等級，預計明天上午暴風圈將陸續籠罩全台各地。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於薔琵颱風可能會在台灣東部近海慢速移動，或因與台灣陸地產生交互作用而不規則，一直到周六夜晚才會脫離，整體影響時間將會拉長將近2天。
「颱風侵襲台灣機率很高」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，無論在台灣何處，務必把握今天做好萬全準備，尤其台北至苗栗、基隆、宜蘭、北花蓮、南投，務必以最高等級看待。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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