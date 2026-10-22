薔琵長胖到300公里！粉專憂近台龜速：影響整整1天半時間 全台無可倖免

薔琵颱風目前距離鵝鑾鼻僅剩560公里，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，過去一段時間，因路徑逐漸由西北西轉為西北，移速逐漸放慢。強度方面，由於目前來到海水熱含量偏低的區域，強度與對流都有減弱狀況，但暴風圈在過去6小時，則有稍微擴大到300公里的狀況。

不過，「觀氣象看天氣」表示，目前在台灣東部海域有一小塊暖池（海水熱含量稍高區域），差不多是黑潮流經區域，可以留意會不會對薔琵颱風產生特殊的影響。

「觀氣象看天氣」表示，從氣象署上午8時的最新路徑來看，路徑又稍微向西調整，屆時暴風圈在明天晚間將籠罩全台灣。礙於導引氣流較弱，移速極為緩慢。尤其在明天晚上至周六早上這段過程，目前氣象署預期屆時時速僅剩8公里，相當於一個成年慢跑選手的時速。由於近台龜速，影響時間也大幅拉長。預估有整整一天半的時間，暴風圈都會籠罩在台灣上空，全台都無可倖免。而台灣本島要脫離海警範圍，預估就要等到周六深夜以後了。

中央氣象署已經發布東半部巨浪告警，多處區域已經出現6至8米長浪，海象極為惡劣。「觀氣象看天氣」表示，中央山脈稜線區域，也有出現10至11級強陣風，山況也不理想。未來風雨都只會愈來愈明顯而已，民眾出門務必注意自身安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。