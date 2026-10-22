薔琵颱風逼近…中央災害應變中心今開設 籲防強風山區豪雨

中央災害應變中心於今日上午8時召開首次工作會報暨情資研判會議，由副指揮官經濟部政務次長何晉滄主持。中央氣象署已陸續發布海上及陸上颱風警報，嚴密監控薔琵颱風移動路徑與對台影響，並提醒各單位與民眾全面落實各項防颱整備作業。

根據氣象署最新資料，薔琵颱風中心位於鵝鑾鼻東南東方海面，正向西北轉北北西方向移動，對巴士海峽及臺灣東半部、北部海面構成威脅。颱風強度雖已過巔峰且有減弱趨勢，但23日至24日上午距離臺灣最近，因導引氣流減弱及地形影響，移速將放慢且不排除更靠近陸地，預計24日下午才逐漸遠離。

風浪方面，受颱風與東北季風共同影響，22日至24日晨各沿海地區及離島易出現9至11級強陣風；23日至24日晨，北海岸、宜蘭、中部沿海、恆春半島及蘭嶼、綠島更可能有12級以上強陣風。此外，各海面風浪顯著增大，北海岸與東半部嚴防6公尺以上巨浪，接近颱風中心處浪高更可能突破10公尺，低窪地區應防範海水倒灌。

降雨趨勢部分，北部與東北部山區將有豪雨以上等級降雨，北部、東北部地區及中部、東部山區亦有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區則有短暫陣雨。國家災害防救科技中心特別提醒，必須嚴防短延時強降雨引發的積淹水災情，民眾應提高警覺並做好防災準備。

針對坡地災害，國家災害防救科技中心評估基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣等7縣市山區為高風險區域。中央災害應變中心呼籲，針對易成為孤島效應的聚落，相關單位應提早預做物備與防颱整備，確保山區民眾生命財產安全。

中央氣象署21日深夜發布海上颱風警報，22日上午發

布海上陸上颱風警報。圖／中央氣象署提供