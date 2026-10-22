周五放颱風假？侯友宜：周五雨量達停班課標準

強烈颱風薔琵持續逼近台灣，新北市長侯友宜今天上午主持防颱會議指出，薔琵颱風預計今天上午11時30分發布陸上颱風警報，從周五一早到周六傍晚是影響新北市最明顯的時段，且影響程度比昨天預估更高，尤其周五北、東、南側預估累積雨量都達350毫米「達到停班停課標準」，市區陣風也可達7至9級，局部轉8至10級，郊區平均風力7至9級、陣風上看11級，籲市民做好防颱準備。

侯友宜表示，薔琵颱風目前位於新北市東南方約750公里海面，以每小時13至16公里速度向西北轉西北西移動，雖然強度較昨天略為減弱，但仍是強烈颱風，氣象署已發布海上颱風警報，預估上午11時30分發布陸上颱風警報。

侯友宜指出，原先預估颱風周六清晨就會脫離，但最新情形颱風更靠近台灣本島，對新北市的影響時間拉長，預計從周五一早持續至周六傍晚。

新北市平地雨量預估達大雨至豪雨等級，山區則有豪雨及大豪雨，周五部分地區累積雨量將達350毫米，南側地區更達400毫米，已達新北市停班停課的雨量標準；周六累積雨量仍不可輕忽，部分地區預估達250毫米，南側達300毫米，若雨勢持續，累積雨量將進一步增加。

周五市區陣風可達7至9級、局部轉為8至10級，郊區平均風力達7至9級、陣風上看11級；周六雖然雨量下降，風力仍強，市區陣風可達8至10級，郊區陣風仍上看11級。

針對坡地災害，侯友宜點名烏來、平溪、三峽、新店及石碇等地，提醒注意土石流及坍方風險，台9線石碇至平溪、台9甲線新店至烏來等路段也須嚴加戒備。他要求區公所提前做好撤離準備，若達預防性撤離條件，務必今天就執行，市民也應配合公所作業，確保自身安全。

侯友宜也提醒，北海岸及東北角沿海浪高預估達6至10公尺，龍洞已達3.7公尺長浪警戒值，呼籲民眾從現在起不要前往釣魚、觀浪或從事山區活動，明天更要嚴格禁止，以免發生危險。

此外市府將加強行道樹、招牌及工地鷹架等設施的固定，並預布移動式抽水機組，要求84座抽水站完成相關整備，今天晚間8時前相關人員須全數進駐。侯友宜強調，薔琵颱風來勢洶洶，且路徑更靠近台灣本島，新北市必須全力備戰。