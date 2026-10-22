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薔琵進逼有颱風假？氣象署最新風雨預測 明天白天7縣市達標

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薔琵進逼有颱風假？氣象署最新風雨預測 明天白天7縣市達標

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
根據中央氣象署上午7時的風雨預測，24小時累積雨量預測沒有縣市達標。至於風力預測，明天白天有7縣市達標，明晚再有5縣市達標。 聯合報系資料照
根據中央氣象署上午7時的風雨預測，24小時累積雨量預測沒有縣市達標。至於風力預測，明天白天有7縣市達標，明晚再有5縣市達標。 聯合報系資料照

薔琵颱風持續逼近，而且路徑西修。中央氣象署已經發布海上颱風警報，預計今天下午發布陸上颱風警報。至於明天風雨是否達到停班停課標準，根據中央氣象署上午7時的風雨預測，24小時累積雨量預測沒有縣市達標。至於風力預測，明天白天有7縣市達標，明晚再有5縣市達標。

根據中央氣象署今天上午7時公布的24小時累積雨量預測，沒有縣市達標。風力預測方面，明天全天達標地區，有苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、蘭嶼綠島、澎湖縣。明天中午之後達標地區有花蓮縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮。明晚6時至周六凌晨0時達標地區，有嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、宜蘭縣濱海鄉鎮、連江縣。

根據中央氣象署今天公布最新的「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」，多達10個主要城市及離島在90%以上，基隆市、宜蘭縣、花蓮縣高達99%，新北市、台北市也有98%，桃園市97%、新竹縣94%、綠島94%、新竹市93%、苗栗縣90%。

其他城市及離島，蘭嶼88%、台東縣86%、台中市84%、南投縣83%、彰化縣80%、雲林縣74%、嘉義市68%、嘉義縣60%、連江縣56%、屏東縣52%、恆春44%、台南市43%、高雄市39%、澎湖縣25%、金門縣4%。

中央氣象署說，第29號颱風薔琵過去3小時強度略為減弱，中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北轉北北西移動，對巴士海峽、台灣東半部海面及台灣北部海面構成威脅。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，「風災」的停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

颱風暴風可能到達時間及機率。圖／取自中央氣象署網站
颱風暴風可能到達時間及機率。圖／取自中央氣象署網站

颱風風力預測。圖／取自中央氣象署網站
颱風風力預測。圖／取自中央氣象署網站

24小時雨量預測圖。圖／取自中央氣象署網站
24小時雨量預測圖。圖／取自中央氣象署網站

各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率。圖／取自中央氣象署網站
各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率。圖／取自中央氣象署網站

氣象署 颱風假 薔琵颱風

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