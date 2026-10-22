秋颱薔琵威脅激增…專家估陸警「台灣本島19個縣市全中」 影響時間拉長

秋颱薔琵威脅增大，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署最新颱風情資顯示，昨晚至今，薔琵颱風移動路徑再度西修，非常靠近東北角陸地。加上未來在強度範圍也有擴大的變化趨勢，七級風暴風半徑將從現在的280公里，增加到300公里，十級風暴風半徑也將從110到140公里。

「這使得暴風圈範圍影響變大，幾乎壟罩全台」，他說，陸警警戒區域縣市變多，除了離、外島的澎湖、金門及連江以外，台灣本島19個縣市全中。受影響的時間也將因此而拉長，解除海警的時間將會拖到周六的下半天。

林得恩說，目前看來，這次颱風降雨不單是全台有份，降雨最為顯著的時間點會落在明天至周六的上半天，降雨強度則以山區最為集中，就連中南部山區也是後期的降雨熱區。

另一方面，今天至周六，台灣附近各海面風浪將會明顯增大，平均風7至8級、陣風10級以上，浪高也增大至4公尺以上。其中，明天及周六期間，在颱風暴風圈附近的海域，平均風10級以上、陣風12級以上，浪高可達6公尺以上。他建議，這段時間山上、海上的活動應即取消。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。