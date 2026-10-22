薔琵可能登陸？ 粉專估中午陸警 暴風圈幾乎籠罩全台灣

強烈颱風薔琵來勢洶洶，中央氣象署持續發布海上颱風警報，薔琵颱風今天清晨5時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約610公里之處，以每小時13轉16公里速度，向西北轉北北西進行。七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑140公里。巴士海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）及台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣象署已正式發布海上颱風警報，陸上颱風警報預計今天中午左右發布。七級風暴風圈幾乎籠罩全台灣，十級風暴風圈可能籠罩宜蘭、基隆、雙北。明天至周六清晨影響最為劇烈，如果颱風因台灣地形而出現不規則走勢、甚至登陸，影響時程可能會跟著調整。再次呼籲，趁今天趕緊做好防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。