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薔琵颱風不排除登陸！路徑略向西調整…明起北部宜花慎防強風致災雨

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薔琵颱風不排除登陸 吳德榮：略向西調整 明起北部宜花慎防強風致災雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天、周六受薔琵颱風環流影響，北部、宜花及山區慎防強風及大量致災雨。背風面平地影響相對較小，仍應注意強陣風及瞬間大雨。聯合報系資料照
明天、周六受薔琵颱風環流影響，北部、宜花及山區慎防強風及大量致災雨。背風面平地影響相對較小，仍應注意強陣風及瞬間大雨。聯合報系資料照

今晨北部、東北部有局部雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天東北季風及強颱薔琵外圍水氣影響，迎風面雨勢逐漸增大，背風面影響輕微。氣溫下降，北台灣明顯轉涼。北部20至27度、中部20至34度、南部22至35度、東部21至34度。

關於颱風消息，他說，根據中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，強颱薔琵略往西調，通過宜蘭及與那國島之間的海面域，「紅框又再觸及台灣陸地、中心登陸的機率，不能完全排除」。

吳德榮表示，歐洲（ECMWF）AI模式模擬顯示，系集平均路徑繼續向西北轉北，明天通過台灣東北部海面，再向東北迴轉，亦已調近與陸地的距離。系集個別成員分散兩側，顯示模擬路徑的不確定性。

雖然薔琵颱風已過顛峰，吳德榮表示，會緩慢減弱，但強度仍強，範圍又大，再加上調近與陸地的距離，其更加劇其強風豪雨的威脅，絕不可輕忽。應密切觀察最新資料的調整，做好防颱準備。

至於風雨影響最劇烈的時間，吳德榮表示，明天、周六受薔琵颱風環流影響，北部、宜花及山區慎防強風及大量致災雨。背風面平地影響相對較小，仍應注意強陣風及瞬間大雨。周六下半天薔琵颱風漸遠離，風雨逐漸減緩。

周日、下周一風雨已停歇，天氣好轉，山區午後偶有局部短暫降雨。下周二、下周三東北季風增強，迎風面轉局部短暫降雨的機率，背風面晴朗穩定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，強颱薔琵略往西調，通過宜蘭及與那國島之間的海面域，紅框又再觸及台灣陸地。歐洲AI模式模擬（右圖）顯示，系集平均路徑繼續向西北轉北，明天通過台灣東北部海面，再向東北迴轉，亦已調近與陸地的距離；系集個別成員（彩色細線）分散兩側，顯示模擬路徑的不確定性。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，強颱薔琵略往西調，通過宜蘭及與那國島之間的海面域，紅框又再觸及台灣陸地。歐洲AI模式模擬（右圖）顯示，系集平均路徑繼續向西北轉北，明天通過台灣東北部海面，再向東北迴轉，亦已調近與陸地的距離；系集個別成員（彩色細線）分散兩側，顯示模擬路徑的不確定性。圖／取自「洩天機教室」專欄

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