強颱薔琵路徑再西修 最近台灣僅約100公里 專家憂海陸警解除時間延後

強颱薔琵即將威脅台灣，中央氣象署持續發布海上颱風警報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，根據氣象署昨晚8時的路徑，「看起來薔琵又更接近了一些」，轉向點已經往西調整到嶼那國島附近，最接近台灣沿岸時大約剩下100公里左右。

他說，在颱風北轉過程中，最大的不確定性，就是跟台灣之間的距離。北轉的趨勢不變，但是跟台灣的距離仍有較大的變化空間，雖然大約只調整了約100公里，以全球尺度的模式而言可能還算是在誤差範圍內，但是以台灣的大小而言，這100公里的差距，已經可以從暴風圈僅掠過北北基宜，到變成涵蓋將近3分之2個台灣，風雨影響的程度預期將明顯增大，影響的時間也拉長。

氣象署預計今天下午發布陸上颱風警報。吳聖宇表示，陸上警報解除的時間可能要延後到周六中午，海警解除大概要到周六的下午或傍晚。

他表示，明天一整天到周六上半天，仍會是影響最大的時段，雖然屆時強度會降至中度颱風，但是環流範圍很大，加上中心距離陸地不遠，風雨的影響仍會很明顯。提醒大眾今天要及早做好防颱的準備，這次全台應該在風勢部分感受都會滿明顯，雨勢部分仍是以中北部、東北部山區最嚴重。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。