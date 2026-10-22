快訊

秋颱薔琵威脅激增…專家估陸警「台灣本島19個縣市全中」 影響時間拉長

蔣萬安破釜沉舟…歸零思考 要帶領北市、全台選情逆洋流而上

薔琵颱風不排除登陸！路徑略向西調整…明起北部宜花慎防強風致災雨

聽新聞
0:00 / 0:00

強颱薔琵路徑再西修 最近台灣僅約100公里 專家憂海陸警解除時間延後

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
強颱薔琵路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
強颱薔琵路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

強颱薔琵即將威脅台灣，中央氣象署持續發布海上颱風警報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，根據氣象署昨晚8時的路徑，「看起來薔琵又更接近了一些」，轉向點已經往西調整到嶼那國島附近，最接近台灣沿岸時大約剩下100公里左右。

他說，在颱風北轉過程中，最大的不確定性，就是跟台灣之間的距離。北轉的趨勢不變，但是跟台灣的距離仍有較大的變化空間，雖然大約只調整了約100公里，以全球尺度的模式而言可能還算是在誤差範圍內，但是以台灣的大小而言，這100公里的差距，已經可以從暴風圈僅掠過北北基宜，到變成涵蓋將近3分之2個台灣，風雨影響的程度預期將明顯增大，影響的時間也拉長。

氣象署預計今天下午發布陸上颱風警報。吳聖宇表示，陸上警報解除的時間可能要延後到周六中午，海警解除大概要到周六的下午或傍晚。

他表示，明天一整天到周六上半天，仍會是影響最大的時段，雖然屆時強度會降至中度颱風，但是環流範圍很大，加上中心距離陸地不遠，風雨的影響仍會很明顯。提醒大眾今天要及早做好防颱的準備，這次全台應該在風勢部分感受都會滿明顯，雨勢部分仍是以中北部、東北部山區最嚴重。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 氣象署 時間

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵恐以中颱侵台…專家估暴風圈周五中午前後觸陸 威脅苗栗以北+宜蘭

薔琵路徑不排除西修更靠近台灣 颱風暴風圈周五上午陸續籠罩5縣市

強颱薔琵最快晚間發海警 北部、東北部恐有豪雨以上降雨

最快今晚海警、明下午陸警 薔琵恐以強颱下限侵台 氣象署曝風雨搖滾區

相關新聞

秋颱薔琵威脅激增 專家估陸警「台灣本島19個縣市全中」 影響時間拉長

秋颱薔琵威脅增大，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據中央氣象署最新颱風情資顯示，昨晚至今，薔琵颱風移動路徑再度西修，非常靠近東北角陸地。加上未來在強度範圍也有擴大的變化趨勢，七級風暴風半徑將從現在的280公里，增加到300公里，十級風暴風半徑也將從110到140公里。

薔琵颱風不排除登陸 吳德榮：略向西調整 明起北部宜花慎防強風致災雨

今晨北部、東北部有局部雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天東北季風及強颱薔琵外圍水氣影響，迎風面雨勢逐漸增大，背風面影響輕微。氣溫下降，北台灣明顯轉涼。北部20至27度、中部20至34度、南部22至35度、東部21至34度。

強颱薔琵路徑再西修 最近台灣僅約100公里 專家憂海陸警解除時間延後

強颱薔琵即將威脅台灣，中央氣象署持續發布海上颱風警報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，根據氣象署昨晚8時的路徑，「看起來薔琵又更接近了一些」，轉向點已經往西調整到嶼那國島附近，最接近台灣沿岸時大約剩下100公里左右。

強颱逼近 明至後天清晨風雨最大

強颱「薔琵」今天將逐漸來到台灣東部外海，由於暴風半徑相當可觀，縱使不登陸，帶來的強風勁雨仍不容小覷。氣象署昨深夜十一時卅分發布海上颱風警報，不排除今下午至傍晚發布陸上颱風警報。風雨劇烈的時間落在明天至後天清晨，北部及東北部地區將有局部大雨或豪雨機率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。