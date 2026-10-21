薔琵發布海警！東北部、東南部、巴士海峽列警戒範圍 估明午後發陸警

強颱薔琵來勢洶洶，氣象署晚間11時30分發布海上颱風警報，首波警戒範圍包含東北部海面、東南部海面及巴士海峽。由於颱風在過去一段時間預測路徑不斷朝台灣靠近，氣象署不排除明天中午前後發布陸上颱風警報，北部地區、宜蘭及花蓮都有機會被暴風圈籠罩。

薔琵颱風晚間11時30分位於台灣東南東方730公里海面上，近中心最大風速達每秒55公尺、七級風平均暴風半徑約280公里，以每小時14公里速度朝西北前進。

氣象署預估，薔琵緩慢減弱，仍會以中颱中上限之姿靠近台灣。晚間針對薔琵颱風發布海上颱風警報，首波警戒範圍包含東北部海面、東南部海面及巴士海峽。

中央氣象署科長林秉煜表示，隨著颱風逼近，明天上午北部海面也將進入警戒區，而由於颱風中心將從台灣東部近海通過，本島陸地仍在路徑誤差範圍。中心越往台灣靠近，影響的時間將會拉長、帶來的風雨也將更加嚴峻，氣象署預估明天中午前後有機會發布陸上颱風警報。

林秉煜指出，颱風靠近台灣時，七級暴風半徑仍有擴大可能，廣闊外圍環流已在今天對北海岸、東半部地區及恆春半島掀起長浪，蘭嶼浮標已經測出6米浪告。氣象署預估將於明天上午針對東半部地區發布巨浪告警，持續到周六上半天。

林秉煜示警，東北季風加上外圍環流影響，明天白天沿海空曠地區及離島都有9到11級強陣風。入夜後到周五，風力由東北方轉為偏北風，周五西半部平原內陸風會更強，尤其是東半部及宜蘭地區要特別留意。

林秉煜表示，明天雙北地區及宜蘭下半天將先出現局部大雨。周五北部地區、宜蘭、中部山區及北花蓮山區有豪雨；尤其是北部山區及宜蘭山區，可能有豪雨等級以上降雨。周六轉吹北風，北部、中部山區仍有大雨或豪雨。整體雨勢得等到周六下半天，颱風漸遠，才會逐漸趨緩。