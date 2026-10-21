薔琵最新路徑再度西修 氣象粉專：登陸仍是選項 明午後有陸警機率

氣象署宣布晚間11時30分發布對「薔琵」颱風的海上颱風警報，晚間8時最新路徑預測又較上一報更往台灣靠近。天氣分析師強調，影響強度恐會增強、時間也會拉長。氣象粉專更直言，這個夏天躲過的颱風，「都要在這次還了」。而由於颱風北轉預測更貼近台灣陸地，全台都需做好防颱準備。

強颱薔琵持續向西北、朝台灣東部海面前進，近中心最大風速每秒下修至55公尺、七級風暴風半徑維持280公里，相當廣闊。氣象署預估薔琵將以中颱中上限之姿靠近台灣，且過去一段時間，颱風路徑不斷西修，往台灣靠近，帶來影響不容小覷。

天氣分析師吳聖宇指出，根據最新預報，薔琵轉向點已經來到台灣陸地與嶼那國島附近，距離台灣沿岸最近恐僅約100公里左右。

吳聖宇分析，這個路徑的修正可能讓暴風圈從僅略過北北基宜，變成涵蓋將近2/3個台灣，且風雨影響程度也會隨之明顯增大、影響時間也將拉長。如此以來，若明天真的發布陸警，解除時間可能延後到周六中午、海警則得延到周六下午或傍晚才能解除。

吳聖宇提醒，周五到周六上半天仍是影響最劇烈時間點。雖然颱風可能降為中颱，但環流範圍廣闊，加上中心距離陸地不遠，全颱風勢明顯，雨勢部分中部以北、東北部山區則要做好防颱準備。

天氣粉專「台灣颱風論壇」則指出，今年夏天躲過的颱風，「都要在這裡還了」。雖然北轉趨勢底定，但最新預報薔琵選擇了距離台灣陸地較近的路途。

台灣颱風論壇表示，周五晚間颱風中心將在東北部陸地到石垣島間通過，登陸仍是選項之一。

台灣颱風論壇示警，中南部恐怕也得加入防颱行列。北部、東部地區強風豪雨躲不過，中南部及澎湖風勢強勁、山區則有大雨。