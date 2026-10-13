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諾貝爾經濟學獎 美學者出線 專家：重視家庭、企業個體決策
2026年諾貝爾經濟學獎由美國史丹福大學教授霍爾（Robert E. Hall）及哥倫比亞大學教授伍德福（Michael Woodford）共同獲獎。中央大學經濟系教授吳大任表示，兩位學者主要貢獻，在於將家庭與企業個體決策納入總體經濟模型，值得台灣未來研擬總體經濟政策借鏡。
吳大任指出，兩位得主將個體經濟學重要因素納入總體模型，讓政策制定者能進一步理解，政府採取不同政策時，將如何影響家庭與企業的行為，而這些行為改變又如何反映在整體經濟。
霍爾與伍德福的研究，讓經濟學界重新看到穩定政策仍可能發揮效果，關鍵在於政策設計及是否充分考量家庭與企業的決策反應。
吳大任指出，政府若能透過政策改變民眾及企業對未來預期，就有機會引導經濟朝預期方向發展，降低景氣過熱或衰退帶來的衝擊。
師承伍德福的中研院經濟研究所助研究員紀鈞哲表示，伍德福在貨幣經濟學領域的研究影響深遠，每年總有人猜測「今年應該是Mike（伍德福暱稱）了吧！」今年終於順利出線。
回憶起與伍德福互動，紀鈞哲形容，即便他已是國際頂尖學者，但私下的他溫文儒雅、極具紳士風度，切磋學術時總條理分明、謙和有禮，他在教學方面給予學生很高的研究自由，總專注聆聽學生報告與想法。
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