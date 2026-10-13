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美2學者 獲諾貝爾經濟學獎

聯合報／ 編譯林聰毅／綜合報導

瑞典皇家科學院十二日宣布，兩位美國籍經濟學家霍爾和伍德福共同獲頒二○二六年諾貝爾經濟學獎，表彰他們以個體經濟基礎開發出新經濟模型，幫助各國政府和中央銀行穩定經濟。

瑞典皇家科學院的聲明說，霍爾和伍德福的模型「顯著提升我們實施有效穩定政策的能力」，在這些模型的基礎上，適時的財政和貨幣政策措施，有助減少經濟波動。

諾貝爾經濟學獎委員會主席哈斯勒表示：「兩位獲獎者的研究成果，為世界各國央行和政府目前使用的模型提供穩定的理論基礎。有了這些模型，我們就能更妥善因應經濟衝擊，例如能源危機或家庭消費突然改變。」

八十三歲的霍爾出生於加州，是史丹福大學經濟學教授；七十一歲的伍德福出生於麻州，是哥倫比亞大學政治經濟學教授。他們在一九七○年代石油危機後重新詮釋經濟學家凱因斯的思想。

根據凱因斯模型，各國政府在經濟衰退時透過降低利率及擴大預算赤字提振經濟，經濟過熱時則採取相反措施。但一九七○年代石油危機期間，凱因斯模型似乎不再奏效，不但未能降低失業率反而導致通膨失控。

霍爾與伍德福透過重建經濟模型，讓政府擁有更有效工具制定穩定經濟政策。他們的模型並非建立在通膨、產出與消費等總經變數上，而是以個經為基礎，涵蓋家庭與企業如何透過自身行為影響整體經濟。

霍爾曾擔任美國財政部、司法部及聯準會顧問。他在一九七八年發表論文提出，家庭消費決策能夠反映其對未來的預期。伍德福則將這項研究成果納入模型，用以解釋消費如何受到各種因素影響。他指出，央行可以透過調整利率來刺激或抑制經濟活動，而不必只依賴改變流通中的貨幣數量。

這些概念至今仍是各國央行制定貨幣政策的核心。尤其在二○○八年金融危機後，當利率接近零甚至降至負值，傳統貨幣政策工具似乎用盡時，央行的「前瞻指引」變得格外重要。央行透過向市場傳達未來利率政策方向，影響企業與家庭對未來經濟的預期，進而引導消費、投資與整體經濟活動。

伍德福在宣布獲獎的記者會上透過電話表示，他非常開心，「這真是莫大的榮幸，雖然有點意外，但感覺很好」。

他表示，他的工作旨在改善經濟政策基礎，促進經濟管理，幫助政策制定者理解市場中個人行為至關重要，包括個人如何做出消費決策以及對未來經濟政策的理解。

瑞典皇家科學院表示，經濟衰退與高通膨情況並未消失，但多虧了霍爾和伍德福的新模型協助決策，這類負面經濟波動的持續時間已縮短。兩人將平分一千二百萬瑞典克朗（約台幣三千八百萬元）獎金。

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諾獎經濟模型顛覆傳統 納家庭、企業個體決策

今年諾貝爾經濟學獎由美國史丹福大學教授霍爾及哥倫比亞大學教授伍德福共同獲獎。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，兩人的研究顛覆傳統總體經濟模型，不再只看總體數據的統計關聯，而是將經濟模型建立在由下而上的個體基礎上；中央大學經濟系教授吳大任則說，兩人主要貢獻在於將家庭與企業個體決策納入總體經濟模型，值得台灣未來研擬總體經濟政策借鏡。

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