諾貝爾經濟學獎 霍爾、伍德福在「總體經濟穩定的個體經濟基礎」領域貢獻卓越

瑞典皇家科學院12日宣布，兩位美國籍經濟學家霍爾（Robert E. Hall）和伍德福（Michael Woodford）共同獲頒2026年諾貝爾經濟學獎，以表彰在「總體經濟穩定的個體經濟基礎」領域之貢獻。兩人將平分1,200萬瑞典克朗（約120萬美元）。

他們兩人因開發了新經濟模型而獲此殊榮，這些模型幫助各國政府和中央銀行思考如何在外部衝擊下穩定經濟。瑞典皇家科學院的聲明說，霍爾和伍德福的模型「顯著提升了我們實施有效穩定政策的能力」，在這些模型的基礎上，適時的財政和貨幣政策措施，可以減少經濟的波動性。

諾貝爾經濟學獎委員會主席哈斯勒（John Hassler）也在聲明中表示：「兩位獲獎者的研究成果為世界各國央行和政府目前使用的模型提供了穩定的理論基礎。」「有了這些模型，我們就能更妥善因應經濟衝擊，例如能源危機或家庭消費的突然改變。」

霍爾出生於加州，是史丹福大學的經濟學教授；伍德福出生於麻薩諸塞州，是哥倫比亞大學政治經濟學教授。他們在1970年代石油危機後重新詮釋了凱因斯（John Maynard Keynes）的思想。

霍爾因在1978年發表一篇關於消費者傾向於維持平穩消費的文章而備受推崇；伍德福之後發展出了所謂的新凱因斯模型，至今仍對全球政策制定者產生深遠影響。

伍德福接受電話訪問時表示，他的工作是為了說明，經濟政策不應單單只是「盡力控制經濟」，而應該讓政府「向民眾說明他們在做什麼」。伍德福表示，「了解民眾的支出決策，他們對政策的預期，可能是決定政策效果的關鍵。」

這套主張的重要範例之一，就是央行運用「未來政策指引」，讓企業界及家庭明白解釋未來利率可能如何變動。金融海嘯之後，各國央行普遍都採用前瞻指引作法。

但2020年代以來，由於全球經濟遭到一連串供給震撼衝擊，使央行決策官員面對的情勢發生劇變，政策指引已經失寵，Fed主席華許更幾乎將這項工具束之高閣。