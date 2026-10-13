諾獎經濟模型顛覆傳統 納家庭、企業個體決策

今年諾貝爾經濟學獎由美國史丹福大學教授霍爾及哥倫比亞大學教授伍德福共同獲獎。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，兩人的研究顛覆傳統總體經濟模型，不再只看總體數據的統計關聯，而是將經濟模型建立在由下而上的個體基礎上；中央大學經濟系教授吳大任則說，兩人主要貢獻在於將家庭與企業個體決策納入總體經濟模型，值得台灣未來研擬總體經濟政策借鏡。

曾赴哥倫比亞大學求學、師承伍德福的中研院經濟研究所助研究員紀鈞哲表示，伍德福在貨幣經濟學領域的研究影響深遠，每年總有人猜測「今年應該是Mike（伍德福暱稱）了吧」，今年終於順利出線。

回憶起與伍德福的互動，紀鈞哲形容，即便他已是國際頂尖學者，但私下的他溫文儒雅、極具紳士風度，切磋學術時總條理分明、謙和有禮，他在教學方面給予學生很高的研究自由，每次開會討論時，總專注聆聽學生報告與想法，再提出深度見解。

吳大任指出，傳統總體經濟學關注物價、國內生產毛額（ＧＤＰ）、經濟成長及失業率等總體變數，較少深入考量家庭與企業個別決策。然而消費者如何安排消費與儲蓄、企業是否願意投資，都會影響整體經濟表現。

他說，兩位得主將個體經濟學的重要因素納入總體模型，讓政策制定者能進一步理解，政府採取不同政策時，將如何影響家庭與企業的行為，而這些行為改變又如何反映在整體經濟。

一九七○年代石油危機，全球面臨經濟成長低迷、高通膨與高失業並存的困境，當時傳統政策工具未能有效抑制通膨或改善失業，使外界質疑總體經濟穩定政策的有效性。林啟超表示，伍德福提出的新凱因斯模型，成為全球央行與財政部制定穩定政策的「實驗室原型」。該模型引入「產出缺口」與應對「供給衝擊」的穩定機制，使各國在面對近年問題例如能源危機時，能做出明智決策，避免重蹈一九七○年代石油危機與一九三○年代經濟大蕭條的覆轍。

吳大任說，兩人的研究讓經濟學界重新看到穩定政策仍有發揮效果的可能，關鍵在於政策設計，及是否充分考量家庭與企業的決策反應，政府若能透過政策改變民眾及企業對未來預期，就有機會引導經濟朝預期方向發展，降低景氣過熱或衰退帶來的衝擊。

林啟超認為，現在訊息愈來愈多，會增加更多對未來的預期，包括未來十年期美債殖利率，並非反映現在的通膨，而是反映未來的預期，而央行的利率決策不是只看現在的通膨，而是看現在的決策會不會讓未來的通膨降下來。