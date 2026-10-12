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林啟超談諾獎經濟學得主 經濟模型協助政府做出明智決策

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超。圖／國泰世華銀行提供

2026年諾貝爾經濟學獎頒給美國經濟學家霍爾（Robert Hall）與伍德福德（Michael Woodford），國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，霍爾和伍德福的研究顛覆傳統總經模型，不再只看總體大數據的統計關聯（如舊菲利浦曲線），而是將模型建立在由下而上的「個體基礎」上。他們證明了總體經濟現象（消費、通膨、生產）本質上是由數百萬個家庭與企業的前瞻性決策所加總而成的結果。

林啟超分析，霍爾指出消費決策就是民眾對未來所得預期的完美指標（消費隨機漫步）；伍德福則將此洞見融入模型，並證明企業定價也具有前瞻性與黏著性。這項對預期心理的掌握，使「公信力」與「透明度」成為現代央行的核心特質，央行可透過調控利率與前瞻性指引有效引導大眾預期。

林啟超指出，伍德福提出的三方程式新凱因斯模型，成為全球央行與財政部制定穩定政策的「實驗室原型」。該模型引入「產出缺口」與應對「供給衝擊」的穩定機制，使各國在面對近年問題例如能源危機時，能做出明智決策，避免了重蹈1970年代惡性通膨與1930年代經濟大蕭條的覆轍。

從這次的諾貝爾獎得主獲獎的經濟模型看來，林啟超認為，在對未來的總體經濟預期上面，消費者的行為表現以及前瞻性的預期看法，已經發揮了更大的影響。

林啟超以民眾投資股票為例說，投資者想的絕對不是現在的企業表現，而是企業未來一至兩年的獲利或資本支出。換言之，所有的個人和企業的決策一定會把對未來的預期一起評估，他認為各種預測的經濟模型對於預期會看得愈來愈重要，一定會把未來的預期折現放入現在的決策。

林啟超認為，現在各式各樣的訊息愈來愈多，會增加更多對未來的預期，包括未來10年的美國公債的利率，並不是反映現在的通膨，而是已經在反映未來的預期，這在股市最明顯，而央行的利率決策不是只看現在的通膨，而是去看現在的這個決策會不會讓未來的通膨降下來。

林啟超也進而指出，1995年的諾貝爾經濟學獎得主Lucas最早把這個預期的概念納入，把它付予個體的基礎，也就是更有邏輯性，當時這個得主所提出的模型，已經強調未來的預期必須要納入決策，可說是突破的開始。

為何前瞻性的預期更受到重視？林啟超認為，例如聯準會的點陣圖的思維也是有前瞻性的，因為金融市場的反應或是人的反應都是重視未來性的看法，如此決策會更有依據，企業間的交涉跟談判的時候也是會以前瞻性作基礎。

模型 諾貝爾 霍爾

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