恩師獲諾貝爾獎 中研院學者曝私下一面：宛如紳士

2026年諾貝爾經濟學獎12日揭曉，由美國史丹佛大學經濟學者霍爾（Robert Hall）與哥倫比亞大學教授伍德福德（Michael Woodford）共同獲獎。曾赴哥倫比亞大學求學、師承伍德福德的中央研究院經濟研究所助研究員紀鈞哲，得知恩師獲獎後興奮直呼：這一刻已經等了超過12年！

今年諾貝爾經濟學獎表彰兩位學者在「總體經濟穩定政策的個體經濟基礎」方面的貢獻，其研究為各國央行及政府制定貨幣與財政政策、因應景氣波動提供重要理論基礎。其中，伍德福德長期深耕貨幣經濟學，對現代央行貨幣政策理論具有深遠影響。

紀鈞哲表示，每年10月諾貝爾經濟學獎得主揭曉，都是哥倫比亞大學經濟系研究生熱烈討論的話題。由於伍德福德的研究在貨幣經濟學領域影響深遠，每年總有人猜測「今年應該是Mike了吧！」他自2014年進入哥倫比亞大學以來，年年期待恩師獲獎，如今終於如願，第一時間感到非常興奮。

談及恩師的教學風格，紀鈞哲形容，伍德福德是一位溫文儒雅、極具紳士風範的學者。儘管在學術界享有崇高地位，對學生研究卻給予高度自由，每次研究會議都會專注聆聽學生報告與討論，再提出深刻見解。

紀鈞哲指出，相較部分頂尖學者在研討場合展現較為強勢的風格，伍德福德始終保持禮貌、條理分明，對待學生也十分溫和，宛如紳士。

而若撇開耀眼的學術成就，紀鈞哲最希望外界認識的，是伍德福德私下謙虛的一面。他說，恩師總是面帶禮貌的微笑，即使是享譽國際的經濟學大師，仍保有謙遜與親切。