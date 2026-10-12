快訊

台中55歲婦倒臥家中死亡…頭有撕裂傷 兒卻在房間呼呼大睡

不甩主辦方？沈伯洋團隊拋10/24辯論 蔣萬安競辦諷：無限叫陣

中東緊張情勢未見緩和 台指期夜盤回測下檔10日線

聽新聞
0:00 / 0:00

獲2026年諾貝爾經濟學獎 霍爾有「美國經濟衰退宣告之王」

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
2026年諾貝爾經濟學獎頒給美國學者伍德福德（右）以及霍爾（左）。 法新社
2026年諾貝爾經濟學獎頒給美國學者伍德福德（右）以及霍爾（左）。 法新社

與伍德福德（Michael Woodford）共同贏得今年諾貝爾經濟學獎的美國經濟學家霍爾（Robert E. Hall）（Robert Hall），不僅以「消費行為的隨機漫步理論」（random walk theory of consumption）聞名於學術界，還有「美國衰退宣告之王」雅號。

經濟衰退的定義，一般是指經濟連續兩季陷入負成長，但美國則是由國家經濟研究局（NBER）的景氣循環認定委員會，負責界定「景氣循環時間表」。

該委員會對衰退的定義如下：經濟活動嚴重下降，遍及整個經濟，且持續幾個月以下。上述三項標準：深度、擴散度與持久性，雖然都必須分別達到某種程度，但如果其中一項標準的情況達到極端時，也能抵消一部分其他兩項指標。

霍爾從1978-2024年一直擔任該委員會的召集人。因此每當霍爾宣告美國經濟走下坡時，他就是美國最具影響力的經濟學者之一，直到兩年前他轉往史丹福大學任教為止。

霍爾退休之後，他的「衰退宣告之王」稱號已被同僚戈登（Robert J. Gordon）繼承，戈登也是從1978年就在該委員會任職。

經濟衰退 諾貝爾 美國經濟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美2學者獲諾貝爾經濟學獎 發展新模型助平抑景氣盛衰

2026年諾貝爾經濟學獎得主出爐 2位美國學者共享

紐時賞析／川普辯經濟很好 只是宣傳不夠

經濟日報社論／正視全球殖利率升高的風險

相關新聞

諾貝爾經濟學獎得主重視政策溝通 Fed主席華許卻背道而馳

聯準會（Fed）現任主席華許一向反對「前瞻指引」（forward guidance），但他這項主張與今年諾貝爾經濟學獎得主的理論顯然背道而馳。

獲2026年諾貝爾經濟學獎 霍爾有「美國經濟衰退宣告之王」

與伍德福德（Michael Woodford）共同贏得今年諾貝爾經濟學獎的美國經濟學家霍爾（Robert E. Hall）（Robert Hall），不僅以「消費行為的隨機漫步理論」（random walk theory of consumption）聞名於學術界，還有「美國衰退宣告之王」雅號。

林啟超談諾獎經濟學得主 經濟模型協助政府做出明智決策

2026年諾貝爾經濟學獎頒給美國經濟學家霍爾（Robert Hall）與伍德福德（Michael Woodford），國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，霍爾和伍德福的研究顛覆傳統總經模型，不再只看總體大數據的統計關聯（如舊菲利浦曲線），而是將模型建立在由下而上的「個體基礎」上。他們證明了總體經濟現象（消費、通膨、生產）本質上是由數百萬個家庭與企業的前瞻性決策所加總而成的結果。

恩師獲諾貝爾獎 中研院學者曝私下一面：宛如紳士

2026年諾貝爾經濟學獎12日揭曉，由美國史丹佛大學經濟學者霍爾（Robert Hall）與哥倫比亞大學教授伍德福德（Michael Woodford）共同獲獎。曾赴哥倫比亞大學求學、師承伍德福德的中央研究院經濟研究所助研究員紀鈞哲，得知恩師獲獎後興奮直呼：這一刻已經等了超過12年！

諾貝爾經濟學獎得主揭曉 吳大任解析關鍵突破

2026年諾貝爾經濟學獎12日揭曉，由美國史丹佛大學教授霍爾（Robert E. Hall）及哥倫比亞大學教授伍德福德（Michael Woodford）共同獲獎。中央大學經濟系教授吳大任表示，兩位學者的主要貢獻，在於將家庭與企業的個體決策納入總體經濟模型，對台灣未來研擬總體經濟政策，也值得借鏡相關研究成果。

美2學者獲諾貝爾經濟學獎 發展新模型助平抑景氣盛衰

諾貝爾經濟學獎今天頒給美國學者霍爾與伍德福，以表彰兩人發展出新的總體經濟模型，大幅提升實施有效穩定政策的能力。這些模型目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。