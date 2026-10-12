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2026年諾貝爾經濟學獎得主出爐 2位美國學者共享

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
今年諾貝爾經濟學獎得主12日揭曉，由2位美國學者霍爾（Robert Hall）和伍德福（Michael Woodford）共享。 法新社
今年諾貝爾經濟學獎得主12日揭曉，由2位美國學者霍爾（Robert Hall）和伍德福（Michael Woodford）共享。 法新社

今年諾貝爾經濟學獎得主12日揭曉，由2位美國學者霍爾（Robert Hall）和伍德福（Michael Woodford）共享。

諾貝爾獎基金會9月宣布，每個獎項的獎金從去年1100萬瑞典克朗提高至1200萬克朗（台幣約3800萬元）。若同個獎項有1位以上的得主，則分享獎金。

去年經濟學獎，由擁有美國與以色列雙重國籍的學者莫基爾、法國學者阿吉翁及加拿大學者郝伊特共享。這3位學者以解釋「創新驅動型經濟成長」獲獎。

諾貝爾經濟學獎得主12日揭曉。 路透
諾貝爾經濟學獎得主12日揭曉。 路透

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