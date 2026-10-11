美盟友聲援ICC 聯國批美重創正義

加拿大、丹麥、德國、法國、義大利、日本、荷蘭與英國十日發表聯合聲明，就川普政府對國際刑事法院（ＩＣＣ）祭出最新制裁表達強烈反對，並對ＩＣＣ予以持續且堅定的支持。

聯合國祕書長古特瑞斯也表示，頒給前ＩＣＣ法官皮萊是對所有致力維護且捍衛國際法、法治和人權，與保障和平、正義及人類尊嚴者的致敬；美國的做法「重創我們共同追求國際刑事正義的努力，而ＩＣＣ正是這項努力的重要支柱」。

國際特赦組織（ＡＩ）主管格瓦拉-羅沙斯說，各國必須採取具體行動抵制相關制裁措施，並積極捍衛ＩＣＣ；歐盟的「阻斷機制」可能成為解套辦法。

該機制禁止歐企遵守美國的制裁措施，讓歐盟有機會減輕帶來的部分衝擊。ＩＣＣ所在的荷蘭外長柏倫琛說，該機制被視為「核選項」，荷方已要求布魯塞爾做好啟動的準備。

歐盟執委會主席馮德賴恩指稱，「很少有人像皮萊畢生致力於正義、和平與人類尊嚴。從南非過去的種族隔離制度暴行到盧安達種族滅絕的慘劇，她直面史上最黑暗的篇章」。

歐盟明言，新制裁令人深感遺憾，準備好採取一切必要措施，讓ＩＣＣ能繼續執行職責。