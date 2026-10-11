川普開砲 皮萊獲和平獎 美國制裁ICC

前國際刑事法院（ＩＣＣ）法官皮萊九日獲頒年度諾貝爾和平獎後，美國同日宣布制裁ＩＣＣ。國務卿魯比歐聲明，華府將禁止與「流氓法院」進行交易；「不是ＩＣＣ停止威脅，就是我們終結ＩＣＣ」。不過，由於制裁附帶一系列豁免條款，故立即且直接造成的影響有所減緩，形同提供六個月寬限期。

川普政府此前已制裁ＩＣＣ相關的十七人，包括ＩＣＣ檢察官及法官，理由是ＩＣＣ調查非ＩＣＣ設立法源「羅馬規約」的締約國美國和以色列。

魯比歐在該聲明說，美國及其人民不受此一「冒牌國際刑事法院」的管轄；盟友應加入美國一起行動，否則美國將繼續拆掉該法院的一磚一瓦，直到美國人不再受威脅。

新制裁旨在癱瘓ＩＣＣ運作的能力，將切斷ＩＣＣ使用美國的金融服務及科技公司管道，甚至禁用美元交易；與ＩＣＣ有往來的美國企業和個人，將有六個月清算且結束相關業務。

和平獎得主揭曉後，川普九日先在自創社媒真實社群，轉發曾任他律師的熊恩，痛批皮萊的說法。熊恩聲稱，和平獎頒給皮萊是自取其辱，理由是她「毫不掩飾地仇恨美國和以色列」。

九日稍後，川普在紐約州雪城舉行的競選造勢活動，首次對皮萊獲獎置評。他形容皮萊是「謎樣人物」；「我從未聽過這個人，沒人聽過」。

由於評定和平獎的是挪威諾貝爾委員會，川普還批評，「這對挪威這個國家，和做出如此可恥又令人難堪決定的人來說，都是難以抹滅的汙點；諾貝爾和平獎已遭少數反民主、實際上是文明敵人的極端意識形態分子永久玷汙。挪威，我們不會忘記的」。

川普九日也在真實社群開砲，寫道「這個女人獲得和平獎，擊敗偉大的美國，而我身為美國代表，解決八場戰爭」；加上兩韓、中國與台灣沒有陷入戰爭。他十日又在真實社群發文，補充自己解救遭巴勒斯坦武裝團體綁架的以色列人質、一月抓捕時任委內瑞拉總統的馬杜洛，與阻止伊朗擁核，「卻沒得獎」。

以色列外交部也痛批，「（納粹德國的宣傳部長）戈培爾必定在地獄鼓掌；頒給皮萊不是對正義的認可，而是將該獎項醜陋地武器化，使反以的仇恨及偏見合法化」。

ＩＣＣ則聲明，對川普政府宣布的新制裁深感遺憾，這是對法治和國際秩序基礎的攻擊，打擊「法律面前人人平等」的簡單原則，而魯比歐日前才在希臘雅典衛城發表的演說讚揚這些價值理念。

日籍的ＩＣＣ院長赤根智子也表明，為了無數的重大犯罪受害者，ＩＣＣ會持續獨立公正地充分履行授權，依法律與證據採取行動。

八月就遭川普政府制裁的赤根並呼籲ＩＣＣ成員國予以支持；這不只是為了捍衛一個機構，而是為了維護建立在法治基礎上的國際秩序。