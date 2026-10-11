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川普開砲 皮萊獲和平獎 美國制裁ICC

聯合報／ 記者顏伶如、編譯盧炯燊茅毅／綜合報導
美國總統川普九日說，沒人聽過年度諾貝爾和平獎得主皮萊。圖為美國能源部長萊特同日在白宮南草坪拿著皮萊的英文維基百科內容，似乎有幕僚向川普簡報相關資訊。路透
美國總統川普九日說，沒人聽過年度諾貝爾和平獎得主皮萊。圖為美國能源部長萊特同日在白宮南草坪拿著皮萊的英文維基百科內容，似乎有幕僚向川普簡報相關資訊。路透

前國際刑事法院（ＩＣＣ）法官皮萊九日獲頒年度諾貝爾和平獎後，美國同日宣布制裁ＩＣＣ。國務卿魯比歐聲明，華府將禁止與「流氓法院」進行交易；「不是ＩＣＣ停止威脅，就是我們終結ＩＣＣ」。不過，由於制裁附帶一系列豁免條款，故立即且直接造成的影響有所減緩，形同提供六個月寬限期。

川普政府此前已制裁ＩＣＣ相關的十七人，包括ＩＣＣ檢察官及法官，理由是ＩＣＣ調查非ＩＣＣ設立法源「羅馬規約」的締約國美國和以色列。

魯比歐在該聲明說，美國及其人民不受此一「冒牌國際刑事法院」的管轄；盟友應加入美國一起行動，否則美國將繼續拆掉該法院的一磚一瓦，直到美國人不再受威脅。

新制裁旨在癱瘓ＩＣＣ運作的能力，將切斷ＩＣＣ使用美國的金融服務及科技公司管道，甚至禁用美元交易；與ＩＣＣ有往來的美國企業和個人，將有六個月清算且結束相關業務。

和平獎得主揭曉後，川普九日先在自創社媒真實社群，轉發曾任他律師的熊恩，痛批皮萊的說法。熊恩聲稱，和平獎頒給皮萊是自取其辱，理由是她「毫不掩飾地仇恨美國和以色列」。

九日稍後，川普在紐約州雪城舉行的競選造勢活動，首次對皮萊獲獎置評。他形容皮萊是「謎樣人物」；「我從未聽過這個人，沒人聽過」。

由於評定和平獎的是挪威諾貝爾委員會，川普還批評，「這對挪威這個國家，和做出如此可恥又令人難堪決定的人來說，都是難以抹滅的汙點；諾貝爾和平獎已遭少數反民主、實際上是文明敵人的極端意識形態分子永久玷汙。挪威，我們不會忘記的」。

川普九日也在真實社群開砲，寫道「這個女人獲得和平獎，擊敗偉大的美國，而我身為美國代表，解決八場戰爭」；加上兩韓、中國與台灣沒有陷入戰爭。他十日又在真實社群發文，補充自己解救遭巴勒斯坦武裝團體綁架的以色列人質、一月抓捕時任委內瑞拉總統的馬杜洛，與阻止伊朗擁核，「卻沒得獎」。

以色列外交部也痛批，「（納粹德國的宣傳部長）戈培爾必定在地獄鼓掌；頒給皮萊不是對正義的認可，而是將該獎項醜陋地武器化，使反以的仇恨及偏見合法化」。

ＩＣＣ則聲明，對川普政府宣布的新制裁深感遺憾，這是對法治和國際秩序基礎的攻擊，打擊「法律面前人人平等」的簡單原則，而魯比歐日前才在希臘雅典衛城發表的演說讚揚這些價值理念。

日籍的ＩＣＣ院長赤根智子也表明，為了無數的重大犯罪受害者，ＩＣＣ會持續獨立公正地充分履行授權，依法律與證據採取行動。

八月就遭川普政府制裁的赤根並呼籲ＩＣＣ成員國予以支持；這不只是為了捍衛一個機構，而是為了維護建立在法治基礎上的國際秩序。

和平獎 川普 皮萊

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